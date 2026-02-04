Clássico-Rei: veja como foram os primeiros Ceará x Fortaleza de cada ano na década
Nos últimos cinco anos, primeiro Clássico-Rei do ano teve empates, viradas e decisões nos minutos finais
Ceará e Fortaleza estão na reta final de preparação para o primeiro Clássico-Rei da temporada 2026. Os dois maiores rivais do futebol cearense entram em campo na Arena Castelão no próximo domingo (8), às 18h, pela segunda fase do Campeonato Cearense.
Em clima de Clássico-Rei, o Diário do Nordeste relembra como foram os primeiros Ceará x Fortaleza de cada ano na década. Foram cinco jogos, com três jogos terminando empatados e o Ceará vencendo duas dessas partidas.
O primeiro Clássico-Rei da temporada costuma ser marcado por muita expectativa, principalmente pelas novidades nas duas equipes. Neste ano de 2026, por exemplo, os técnicos de Ceará e Fortaleza, Mozart e Thiago Carpini, são estreantes no confronto.
PRIMEIRO CLÁSSICO-REI DE CADA ANO NA DÉCADA
2025: Fortaleza 1-2 Ceará (Campeonato Cearense)
- Fortaleza: João Ricardo; Mancuso (Tinga), Brítez, Kuscevic (Diogo Barbosa) e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pol Fernández (Pikachu) e Pochettino (Calebe); Marinho, Moisés (Breno Lopes) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
- Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes (Willian Machado) e Matheus Bahia; Richardson (Dieguinho), Fernando Sobral (Lourenço) e Lucas Mugni (Rômulo); Fernandinho, Pedro Henrique (Galeano) e Aylon. Técnico: Léo Condé.
- Gols: Lucas Mugni (Ceará - 16’), Pedro Henrique (Ceará - 25’) e Lucero (Fortaleza - 72’).
2024: Fortaleza 3-3 Ceará (Campeonato Cearense)
- Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Escobar; Zé Welison, Pochettino (Kuscevic) e Kervin Andrade (Kauan); Pikachu, Moisés (Machuca) e Lucero (Thiago Galhardo). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
- Ceará: Fernando Miguel; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson (Janderson), Guilherme Castilho (Jean Irmer) e Recalde (Saulo Mineiro); Facundo Castro (Facundo Barceló), Erick Pulga e Aylon (Lucas Ribeiro). Técnico: Vagner Mancini.
- Gols: Matheus Felipe (Ceará - 20’), Aylon (Ceará - 39’), Tinga (Fortaleza - 62’), Kauan (Fortaleza - 70’), Machuca (Fortaleza - 75’) e Saulo Mineiro (Ceará - 96’).
2023: Ceará 2-1 Fortaleza (Campeonato Cearense)
- Ceará: Richard; Caíque (Marcos Ytalo), Willian Formiga, David Ricardo e Willian Formiga; Richardson, Guilherme Castilho (Hygor) e Arthur Rezende; Erick (Jean Carlos), Janderson (Danilo Barcelos) e Vitor Gabriel (Luvannor). Técnico: Gustavo Morínigo.
- Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Ceballos, Benevenuto e Bruno Pacheco (Lucas Crispim; Sammuel); Hércules (Júnior Santos), Caio Alexandre e Pochettino (Lucero); Pikachu, Pedro Rocha (Romarinho) e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
- Gols: Guilherme Castilho (Ceará - 9’), Erick (Ceará - 11’) e Thiago Galhardo (Fortaleza - 48’)
2022: Fortaleza 1-1 Ceará (Copa do Nordeste)
- Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Titi e Marcelo Benevenuto; Ronald (Matheus Vargas), Matheus Jussa, Yago Pikachu, Lucas Lima (Felipe) e Lucas Crispim (Juninho Capixaba); Moisés (Silvio Romero) e Igor Torres (Depietri). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
- Ceará: João Ricardo; Michel Macedo, Luiz Otávio, Lucas Ribeiro e Victor Luís (Kelvyn); Richard, Marlon (Richardson), Lima (Vítor Jacaré) e Vina (Gabriel Santos); Mendoza e Zé Roberto (Iury Castilho). Técnico: Tiago Nunes.
- Gols: Mendoza (Ceará - 15’) e Moisés (Fortaleza - 36’)
2021: Ceará 0x0 Fortaleza (Copa do Nordeste)
- Ceará: Richard; Eduardo, Luiz Otávio, Klaus e Bruno Pacheco; Willian Oliveira (Oliveira), Fernando Sobral e Vina (Jorginho); Mendoza (Marlon), Saulo Mineiro (Yony González) e Cléber (Jael). Técnico: Guto Ferreira.
- Fortaleza: Felipe Alves; Juan Quinteiro, Wanderson (João Paulo) e Carlinhos; Éderson, Matheus Jussa (Juninho), Pablo e Luiz Henrique (Matheus Vargas); David (Isaque), Robson e Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira.