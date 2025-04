Veja classificação do Fortaleza após a 3ª rodada da Libertadores

O Fortaleza segue sem vencer na Libertadores após deixar escapar a vitória para o Bucaramanga, na noite desta quarta-feira (23), em jogo da terceira rodada da Fase de Grupos. O Leão estava prestes a conquistar os primeiros três pontos até sofrer o empate nos minutos finais, no Estádio Américo Montanini. Veja como fica a classificação.

Após o empate com o time colombiano, o Fortaleza continua em último do Grupo E com apenas um ponto marcado. Em dois jogos, o time comandado por Vojvoda tem também uma derrota, contra o Racing, na estreia da fase de grupos. A equipe enfrentou o Colo-Colo na rodada passada, mas o duelo foi cancelado após o campo ser invadido. A Conmebol ainda não decidiu sobre o resultado do confronto.

Já o Bucaramanga segue líder da competição com cinco pontos somados. O time colombiano tem uma vitória e dois empates. Venceu o Racing e, além do Tricolor, empatou com o Colo-Colo.

O Racing é o segundo colocado com quatro pontos. A equipe argentina tem uma vitória, um empate e uma derrota. Em seguida vem o Colo-Colo, com dois pontos em dois empates.

Grupo E da Libertadores

Atlético Bucaramanga - 5 pontos

Racing - 4 pontos

Colo-Colo - 2 pontos

Fortaleza - 1 ponto