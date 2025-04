Moisés deve desfalcar Fortaleza por um mês por lesão após empurrão de Deyverson

Moisés deve ser desfalque no Fortaleza por pelo menos um mês devido à lesão sofrida após o empurrão de Deyverson na comemoração do gol de voleio anulado contra o Internacional. O Diário do Nordeste apurou que, apesar do último boletim médico do clube afirmar que o atleta tem um edema no músculo posterior da coxa esquerda, a situação não é tão simples.

Além de ter sido substituído contra o Internacional após o incidente, o atacante já esteve fora das partidas contra Vitória e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, e deve desfalcar o Leão por pelo menos mais seis jogos, contra: Atlético Bucaramanga (Libertadores), Sport (Brasileirão), Retrô (Copa do Brasil), São Paulo (Brasileirão), Colo-Colo (Libertadores) e Juventude (Brasileirão).

Apesar da baixa sofrida, o técnico Juan Pablo Vojvoda não culpou Deyverson pela lesão do companheiro. Em coletiva após o jogo contra a equipe gaúcha, o comandante lamentou: "É um acidente. Tem que ter atenção a esse tipo de acidente, mas estou convencido que Deyverson foi assim, porque não iria fazer de propósito. São acidentes que acontecem no futebol. Não ponho uma penalidade aí".