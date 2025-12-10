Cruzeiro x Corinthians: pela semifinal da Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (10), pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

ONDE ASSISTIR

TV Globo

SportTv

ge TV

Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Romero e Lucas Silva; Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge e Arroyo (Sinisterra)

Técnico: Leonardo Jardim

Corinthians

Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Técnico: Dorival Júnior

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco - RS

Assistente 1: Rafael da Silva Alves - RS

Assistente 2: Maira Mastella Moreira - RS

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo D'Alonso Ferreira - SC

Quarto árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho - PA