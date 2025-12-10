Real Madrid x Manchester City: pela Liga dos Campeões: veja onde assistir, horário e escalações
Partida válida pela 6ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões
Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (10), pela 6ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogo será às 17h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP).
ONDE ASSISTIR
TNT Sports
HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Madrid
Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler e Bellingham; Vinicius Jr. e Mbappé.
Técnico: Xabi Alonso
Manchester City
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Reijnders e Cherki; Foden, Haaland e Doku.
Técnico: Pep Guardiola
