Em sua primeira competição como técnico, Fred leva o Sub-17 do Fortaleza à semifinal da Copa Capital

Essa é a primeira competição oficial do ex-atacante como treinador de futebol

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 15:07)
Jogada
Legenda: Essa é a primeira competição oficial de Fred como treinador de futebol
Foto: Samuel Reis / Fortaleza EC

Na manhã desta quarta-feira (10), o Fortaleza venceu o Vila Nova-GO por 2 a 1 e se classificou para a semifinal da Copa Capital Sub-17, disputada em Brasília. A equipe comandada por Fred, ex-jogador do Fluminense e da Seleção Brasileira, espera o vencedor de Botafogo e Coritiba. 

Essa é a primeira competição oficial do ex-atacante como treinador de futebol. Contratado em setembro de 2025 pelo Leão, Fred vive um momento diferente pela primeira vez na vida: "É uma experiência nova. Tenho uma visão das categorias de base como jogador e agora estou vivenciando o mesmo processo como treinador. São jovens atletas que buscam alcançar o sonho de chegarem ao profissional e temos que ter esse olhar com atenção para todos", afirmou o comandante tricolor.

Fred chegou ao Fortaleza inicialmente para assumir a categoria Sub-18, mas logo trocou de cargo com o treinador Thiago Dantas, que antes comandava o Sub-17. Essa é a primeira experiência do ex-atacante nessa nova função.

