Fortaleza anuncia mudanças na base e ex-atacante Fred assume nova categoria; veja

O Fortaleza anunciou que Fred Guedes, ex-atacante do Fluminense e da Seleção Brasileira, é o novo técnico da categoria Sub-17 da base do Leão. Até então, Fred comandava a categoria Sub-18, criada como ponte entre o Sub-17 e o Sub-20.

A comissão técnica que comandava o Sub-17 foi promovida para a categoria Sub-18, com o propósito de seguir acompanhando o desenvolvimento dos atletas nascidos em 2008, que passarão a integrar a categoria em 2026. Thiago Dantas será o técnico do Sub-18.

A troca no comando destas duas categorias já passa a valer nesta semana. Neste sábado (20), Fred fará sua estreia como técnico do Sub-17, em um amistoso contra o Aracati, fora de casa. A partida será em Aracati (CE), às 19h.

Sob o comando de Thiago Dantas, o time Sub-17 do Fortaleza teve sucesso na temporada 2025, sendo inclusive campeão cearense da categoria. Faz parte da comissão técnica de Thiago o o auxiliar técnico Rinaldo Santana, ídolo do Tricolor do Pici.