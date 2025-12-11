Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (11)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (11) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (11)
COPA DO BRASIL
Vasco x Fluminense – COPA DO BRASIL (SEMIFINAL) – 20h – Prime Video, Sportv e Premiere
CAMPEONATO INGLÊS FEMININO
Aston Villa (F) x Liverpool (F) – CAMPEONATO INGLÊS FEMININO – 16h – ESPN 4 e Disney+
UEFA EUROPA LEAGUE
Celtic x Roma – UEFA EUROPA LEAGUE – 17h – CazéTV
Utrecht x Nottingham Forest – UEFA EUROPA LEAGUE – 14h45 – CazéTV
Dínamo Zagreb x Betis – UEFA EUROPA LEAGUE – 14h45 – CazéTV
Basel x Aston Villa – UEFA EUROPA LEAGUE – 17h – CazéTV
CAMPEONATO NORUEGUÊS (PLAYOFF DE REBAIXAMENTO)
Aalesunds x Bryne – CAMPEONATO NORUEGUÊS (PLAYOFF DE REBAIXAMENTO) – 15h – TV Green e OneFootball
CHAMPIONS LEAGUE ASIÁTICA
Gamba Osaka x Ratchaburi – AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO – 7h – Disney+