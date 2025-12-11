Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fluminense x Vasco se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil nesta quinta-feira (11)
Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (11) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (11)

COPA DO  BRASIL

Vasco x Fluminense – COPA DO BRASIL (SEMIFINAL) – 20h – Prime Video, Sportv e Premiere

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

Aston Villa (F) x Liverpool (F) – CAMPEONATO INGLÊS FEMININO – 16h – ESPN 4 e Disney+

UEFA EUROPA LEAGUE

Celtic x Roma – UEFA EUROPA LEAGUE – 17h – CazéTV

Utrecht x Nottingham Forest – UEFA EUROPA LEAGUE – 14h45 – CazéTV

Dínamo Zagreb x Betis – UEFA EUROPA LEAGUE – 14h45 – CazéTV

Basel x Aston Villa – UEFA EUROPA LEAGUE – 17h – CazéTV

CAMPEONATO NORUEGUÊS (PLAYOFF DE REBAIXAMENTO)

Aalesunds x Bryne – CAMPEONATO NORUEGUÊS (PLAYOFF DE REBAIXAMENTO) – 15h – TV Green e OneFootball

CHAMPIONS LEAGUE ASIÁTICA

Gamba Osaka x Ratchaburi – AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO – 7h – Disney+

Assuntos Relacionados
Foto de Fluminense x Vasco Copa do Brasil semifinal

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025

Ian Laurindo* Há 38 minutos
Elenco do Fortaleza

Jogada

Fortaleza deve ter folha correspondente a apenas 40% do que investia na Série A para 2026

Tricolor ultrapassou os R$ 10 milhões mensais em 2025, mas queda em arrecadação obrigará enxugamento

Brenno Rebouças 10 de Dezembro de 2025
Diretoria de Futebol do Ceará

Jogada

Ceará quer treinador experiente na Série B para o lugar de Condé

Buscas por novo nome devem se intensificar a partir desta quinta-feira (11)

Brenno Rebouças 10 de Dezembro de 2025
técnico

Jogada

Ex-técnico Léo Condé se despede do Ceará e lamenta rebaixamento para a Série B

Técnico comandou o time em 83 partidas

Crisneive Silveira 10 de Dezembro de 2025

Jogada

Vitória desiste de contratar Marinho, atacante do Fortaleza

Jogador de 35 anos chegou ao Tricolor do Pici em 2023

Crisneive Silveira e Fernanda Alves 10 de Dezembro de 2025
Aylon comemora gol pelo Ceará

Jogada

Aylon deixa Ceará e é anunciado por adversário da equipe na Série B

O jogador atuou em 92 partidas pelo Alvinegro, marcou 19 gols e 3 assistências

Samuel Conrado 10 de Dezembro de 2025