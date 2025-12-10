Diário do Nordeste
Ex-técnico Léo Condé se despede do Ceará e lamenta rebaixamento para a Série B

Técnico comandou o time em 83 partidas

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 22:25)
Jogada
Legenda: Condé, ex-técnico do Ceará
Foto: Kid Junior / SVM

Agora ex-técnico do Ceará, Léo Condé se manifestou nesta quarta-feira (10) após o clube anunciar o fim do vínculo com o profissional. Numa rede social, o treinador ressaltou o quanto foi bem recebido no Alvinegro, destacou o carinho da torcida e lamentou o descenso para a Série B. 

"Pelo que construímos desde o primeiro dia, esse é um momento de muita tristeza por não termos conquistado o principal objetivo da temporada. Infelizmente, nem tudo aconteceu da forma como todos nós desejávamos. Apesar de termos conseguido iniciar bem o ano com a conquista do estadual, a temporada acabou de uma forma muito dolorida para todos nós, e eu lamento muito por isso, sobretudo pela forma como se deu. Talvez essa seja a maior tristeza profissional que vivi até hoje", afirmou o treinador.

Condé chegou ao Ceará no meio de 2024. No comando da equipe, conquistou um Campeonato Cearense e o acesso para a primeira divisão deste ano. Ao todo, Foram 85 jogos no comando do Vovô.

"Quando fui procurado para assumir o Ceará em meio à temporada 2024, aceitei o convite por saber o peso dessa camisa e também pelo privilégio de guiar um clube gigante com uma torcida apaixonada. O que eu não esperava era ser acolhido por todos da forma como aconteceu. Fui muito bem recebido não só pelos funcionários do Ceará, mas pela torcida e também por toda a cidade, motivo que me fez decidir trazer minha família pra morar comigo pela primeira vez em 25 anos de carreira", ressaltou o técnico em texto. 

O Diário do Nordeste antecipou que o técnico não permaneceria no clube. Condé agradeceu todos aqueles que colaboraram para o trabalho dele no Alvinegro e também ao carinho da torcida.

"Deixo aqui todo o meu carinho e gratidão por todos que fizeram parte dessa trajetória! Aos profissionais do clube, que trabalham com afinco e amor. À diretoria de futebol, em especial ao presidente João Paulo, pela confiança. Aos atletas, que procuraram entregar o seu melhor sempre", afirmou. 

"E, de forma especial, à torcida do Ceará, que eu aprendi a admirar e respeitar. O que eu vivi no Castelão em várias ocasiões eu jamais vou esquecer! Fico na torcida para que o clube possa, mais uma vez, se reerguer e estar de volta à Série A o quanto antes, até porque “Tua Glória É Lutar!”, completou.

 

