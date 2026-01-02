Diário do Nordeste
Felipe Jonatan pede rescisão com o Fortaleza na Justiça; causa é de R$ 5,3 milhões

Lateral-esquerdo cobra valores atrasados e indenização por assédio moral

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 14:55)
Jogada
Legenda: Felipe Jonatan está emprestado ao Mirassol até o fim do Paulistão
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza

Além de Bruno Pacheco, o também lateral-esquerdo Felipe Jonatan foi outro a acionar o Fortaleza na Justiça por atrasos de valores a receber e assédio moral. O atleta, que está emprestado ao Mirassol, quer uma rescisão indireta e o valor da causa é de R$ 5,3 milhões.

Na ação movida, a defesa de Felipe Jonatan alega que o clube deve dois meses de salário, 13º integral, férias proporcionais, FGTS de dezembro, além de multa de 40% do FGTS, e duas parcelas de luvas acertadas na contratação. 

O jogador também pede uma indenização de R$ 180 mil por assédio moral e mais de 3 milhões pela rescisão indireta. O vínculo dele com o Fortaleza vai até abril de 2027 e o empréstimo ao Mirassol até o fim do Campeonato Paulista.

O assédio moral relatado na ação foi o fato do jogador ter sido afastado dos trabalhos com o restante do elenco, o que a defesa do lateral define como segregação.

O advogado de Felipe Jonatan, que é o mesmo que representa Bruno Pacheco, alega que tentou-se resolver a situação amigavelmente, fazer acordo e rescindir o contrato, mas que o clube não aceitou pagar o que estava em atraso.

O Diário do Nordeste procurou o Fortaleza para tratar do assunto, mas o clube informou que não vai se posicionar.

O que o Fortaleza deve a Felipe Jonatan?

  • 180 mil de férias proporcionais
  • 21,6 mil do FGTS de dezembro
  • 175,113 mil de multa de 40% do FGTS
  • 200 mil de duas parcelas de luvas 

O que a defesa do atleta requer a mais?

  • 180 mil por assédio moral
  • 3,096 milhões de cláusula compensatória desportiva
  • 700,9 mil de honorários (sucumbências)
