Ceará quer treinador experiente na Série B para o lugar de Condé

Com a definição de que Léo Condé não permanecerá no Ceará para 2026, a diretoria do Vovô já está no mercado em busca de um novo treinador. A preferência é por um nome que conheça a Série B, principal competição para o time na próxima temporada.

O departamento de futebol do Alvinegro ainda vai analisar nomes, mas com a redução na arrecadação para o próximo ano, o que acarretará em uma equipe com investimento mais modesto, os dirigentes entendem que precisam de um treinador que conheça as especificidades da principal divisão de acesso do futebol brasileiro.

Dos nomes disponíveis no mercado que conhecem bem a Série B, dois acabaram de conquistar acessos. Um é Mozart, que foi campeão com o Coritiba. Ele não seguiu no Coxa Branca por não chegar a um entendimento financeiro. O outro é Guto Ferreira, que tem duas passagens pelo Ceará, e subiu com o Remo, mas não acertou permanência no Leão Azul.

A busca pelo novo comandante deve se intensificar a partir desta quinta-feira (11), pois o Ceará já marcou a reapresentação do elenco para o dia 26 de dezembro, visando o Campeonato Cearense, que começa para o Vovô em 10 de janeiro.