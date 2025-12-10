Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza deve ter folha correspondente a apenas 40% do que investia na Série A para 2026

Tricolor ultrapassou os R$ 10 milhões mensais em 2025, mas queda em arrecadação obrigará enxugamento

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 23:09)
Jogada
Legenda: Elenco do Fortaleza se modificará bastante para 2026
Foto: Matheus Amorim/Fortaleza

Rebaixado para a Série B após sete anos seguidos na divisão de elite do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza terá uma queda drástica de arrecadação em 2026 e isso implicará numa redução considerável no investimento em elenco. O Diário do Nordeste apurou que a folha salarial do Leão na próxima temporada deve corresponder a apenas 40% do que a bancada na Série A.

No ano de 2025, o de maior orçamento da história do Tricolor, o elenco do Fortaleza chegou a ultrapassar a marca dos R$ 10 milhões ao mês. Diante disso, a equipe do Pici deve ter uma folha acima dos R$ 4 milhões para o ano em que voltará a disputar a Série B do Brasileiro. O elenco passará por reformulação e o clube vai tentar a redução de alguns salários de atletas.

Veja também

teaser image
Jogada

Mercado de contratações do Fortaleza para 2026: veja quem chega, quem fica e quem vai sair

Nas primeiras reuniões do departamento de futebol do clube, ficou definido que pelo menos 18 jogadores do atual elenco devem deixar o Pici. O Tricolor prioriza vendas, com o intuito de compensar as perdas financeiras com o rebaixamento. A tendência é que atletas de salários mais elevados, como Lucero, não permaneçam.

Apesar da indefinição sobre a permanência ou não de Marcelo Paz como CEO do clube, o planejamento e trabalhos na sede do Fortaleza seguem sendo tocados pelo dirigente diariamente. Até sexta-feira (12) ele deve se reunir com os membros do conselho da SAF para definir o futuro no Leão.

 
Assuntos Relacionados
Elenco do Fortaleza

Jogada

Fortaleza deve ter folha correspondente a apenas 40% do que investia na Série A para 2026

Tricolor ultrapassou os R$ 10 milhões mensais em 2025, mas queda em arrecadação obrigará enxugamento

Brenno Rebouças Há 1 hora
Diretoria de Futebol do Ceará

Jogada

Ceará quer treinador experiente na Série B para o lugar de Condé

Buscas por novo nome devem se intensificar a partir desta quinta-feira (11)

Brenno Rebouças Há 2 horas
técnico

Jogada

Ex-técnico Léo Condé se despede do Ceará e lamenta rebaixamento para a Série B

Técnico comandou o time em 83 partidas

Crisneive Silveira Há 2 horas

Jogada

Vitória desiste de contratar Marinho, atacante do Fortaleza

Jogador de 35 anos chegou ao Tricolor do Pici em 2023

Crisneive Silveira e Fernanda Alves 10 de Dezembro de 2025
Aylon comemora gol pelo Ceará

Jogada

Aylon deixa Ceará e é anunciado por adversário da equipe na Série B

O jogador atuou em 92 partidas pelo Alvinegro, marcou 19 gols e 3 assistências

Samuel Conrado 10 de Dezembro de 2025
Ceará busca por nomes no mercado após saída de Condé

Jogada

Quem deve ser o novo treinador do Ceará? Vote!

Léo Condé foi demitido nesta quarta-feira (10)

Redação 10 de Dezembro de 2025