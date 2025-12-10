Fortaleza deve ter folha correspondente a apenas 40% do que investia na Série A para 2026

Rebaixado para a Série B após sete anos seguidos na divisão de elite do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza terá uma queda drástica de arrecadação em 2026 e isso implicará numa redução considerável no investimento em elenco. O Diário do Nordeste apurou que a folha salarial do Leão na próxima temporada deve corresponder a apenas 40% do que a bancada na Série A.

No ano de 2025, o de maior orçamento da história do Tricolor, o elenco do Fortaleza chegou a ultrapassar a marca dos R$ 10 milhões ao mês. Diante disso, a equipe do Pici deve ter uma folha acima dos R$ 4 milhões para o ano em que voltará a disputar a Série B do Brasileiro. O elenco passará por reformulação e o clube vai tentar a redução de alguns salários de atletas.

Nas primeiras reuniões do departamento de futebol do clube, ficou definido que pelo menos 18 jogadores do atual elenco devem deixar o Pici. O Tricolor prioriza vendas, com o intuito de compensar as perdas financeiras com o rebaixamento. A tendência é que atletas de salários mais elevados, como Lucero, não permaneçam.

Apesar da indefinição sobre a permanência ou não de Marcelo Paz como CEO do clube, o planejamento e trabalhos na sede do Fortaleza seguem sendo tocados pelo dirigente diariamente. Até sexta-feira (12) ele deve se reunir com os membros do conselho da SAF para definir o futuro no Leão.