Aylon deixa Ceará e é anunciado por adversário da equipe na Série B

Atacante do Ceará nas duas últimas temporadas, Aylon foi anunciado, nesta quarta (10), pelo Operário-PR para a disputa da Série B de 2026. O jogador, que teve seu vínculo encerrado com o Vozão no final deste ano, já deve se reapresentar no time paranaense com foco na nova temporada.

Aylon é mais um que não acerta sua permanência e deixa o Vozão depois da queda para a segunda divisão. O jogador atuou em 92 jogos, com 19 gols marcados em sua passagem por Porangabuçu. O atacante já foi anunciado pelo Operário para as disputas do Campeonato Paranaense, Copa do Brasil, Copa Sul-Sudeste e Brasileirão Série B.

O atleta soma dois títulos cearenses e um acesso para a primeira divisão com o Ceará. Ano passado, Aylon chegou a atuar em 53 partidas, com 14 gols ao longo do ano, sendo peça importante no retorno do Ceará à Série A.