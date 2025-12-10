Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vina terá redução salarial no Ceará após queda para a Série B; veja detalhes

Meia-atacante retornou ao clube no meio do ano

Escrito por
e
Jogada
Legenda: Vina, meia-atacante do Ceará.
Foto: Kid Júnior/SVM

O Ceará iniciou a reformulação para a temporada de 2026. Caso o meia-atacante Vina, que retornou ao clube no meio do ano, permaneça no Vovô, terá nova redução salarial. O Diário do Nordeste apurou que a cláusula já estava prevista no contrato do jogador se o time fosse rebaixado. 

Se o camisa 29 permanecer no clube, a redução salarial será de cerca de 20%. Presidente do Vovô, João Paulo Silva falou sobre a situação do jogador em entrevista ao programa Jogada 3º Tempo da última terça-feira (9).

"O Vina tem um contrato com o Ceará até dezembro de 2026, é um jogador que tem uma identidade. Não conversei nada com ele sobre isso, ou com o agente dele. Vamos conversar. Mas a princípio pele tem contrato com o clube ate dezembro de 2026", afirmou o dirigente. 

O jogador retornou para a segunda temporada no clube na janela de transferência do meio do ano. Em 2025, o atleta atuou em 16 partidas com a camisa do Vovô. Vina foi bastante criticado pela torcida após expulsão diante do Internacional, pelo Brasileiro. 

Depois de fazer um campeonato regular, o Alvinegro foi rebaixado na última rodada da competição após ser derrotado pelo Palmeiras. A equipe se reapresenta no dia 26 de dezembro com foco na temporada do próximo ano.

Veja também

teaser image
Jogada

Goleiro Fernando Miguel se despede do Ceará

teaser image
Jogada

Após o Natal, Ceará retoma atividades e começa pré-temporada focada em 2026; veja data

teaser image
Jogada

João Paulo Silva fala sobre permanência de Vina: 'Vamos conversar, mas ele tem contrato para 2026'

Assuntos Relacionados
Léo Condé

Jogada

Léo Condé não fica no Ceará para 2026

Definição foi tomada em reunião realizada nesta quarta-feira (10)

André Almeida Há 17 minutos
Foto de Vina, que será relacionado pelo Ceará para jogo contra o Juventude e deve fazer reestreia

Jogada

Vina terá redução salarial no Ceará após queda para a Série B; veja detalhes

Meia-atacante retornou ao clube no meio do ano

Brenno Rebouças e Crisneive Silveira Há 20 minutos
atleta

Jogada

Após o Natal, Ceará retoma atividades e começa pré-temporada focada em 2026; veja data

Equipe vai disputar quatro competições no próximo ano

Redação Há 2 horas
jogadores

Jogada

Com show de Arrascaeta, Flamengo supera Cruz Azul e conquista o Derby das Américas

Equipe avançou às semifinais da Copa Intercontinental

Redação Há 2 horas

Jogada

Patrícia Setúbal fecha temporada do Circuito Cearense de Bodyboarding com título

Circuito reforçou seu papel no desenvolvimento da modalidade

Redação Há 2 horas
Marcelo Hermes em atuação pelo Criciúma

Jogada

Fortaleza tenta contratação do lateral-esquerdo Marcelo Hermes, do Criciúma

Em 2025, ele tinha contrato com o Juventude por empréstimo.

Fernanda Alves 10 de Dezembro de 2025