Vina terá redução salarial no Ceará após queda para a Série B; veja detalhes

O Ceará iniciou a reformulação para a temporada de 2026. Caso o meia-atacante Vina, que retornou ao clube no meio do ano, permaneça no Vovô, terá nova redução salarial. O Diário do Nordeste apurou que a cláusula já estava prevista no contrato do jogador se o time fosse rebaixado.

Se o camisa 29 permanecer no clube, a redução salarial será de cerca de 20%. Presidente do Vovô, João Paulo Silva falou sobre a situação do jogador em entrevista ao programa Jogada 3º Tempo da última terça-feira (9).

"O Vina tem um contrato com o Ceará até dezembro de 2026, é um jogador que tem uma identidade. Não conversei nada com ele sobre isso, ou com o agente dele. Vamos conversar. Mas a princípio pele tem contrato com o clube ate dezembro de 2026", afirmou o dirigente.

O jogador retornou para a segunda temporada no clube na janela de transferência do meio do ano. Em 2025, o atleta atuou em 16 partidas com a camisa do Vovô. Vina foi bastante criticado pela torcida após expulsão diante do Internacional, pelo Brasileiro.

Depois de fazer um campeonato regular, o Alvinegro foi rebaixado na última rodada da competição após ser derrotado pelo Palmeiras. A equipe se reapresenta no dia 26 de dezembro com foco na temporada do próximo ano.