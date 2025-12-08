João Paulo Silva fala sobre permanência de Vina: 'Vamos conversar, mas ele tem contrato para 2026'

João Paulo Silva, presidente do Ceará, concedeu entrevista ao Jogada 3º tempo desta segunda-feira (8), com apresentação de Brenno Rebouças e comentários de Vladimir Marques e Jota Rômulo. O dirigente, entre outros assuntos, falou sobre a permanência do meia-atacante Vina, um dos alvos da torcida alvinegra após o rebaixamento para a Série B.

"O Vina tem um contrato com o Ceará até dezembro de 2026, é um jogador que tem uma identidade. Não conversei nada com ele sobre isso, ou com o agente dele. Vamos conversar. Mas a princípio pele tem contrato com o clube ate dezembro de 2026".

Sobre as críticas da torcida que Vina tem recebido em lance capital, a da expulsão contra o Internacional, na derrota por 2x1 no Castelão pela 34ª rodada, João Paulo defendeu o jogador.

"Acho que a maioria da torcida do Ceará queria muito o retorno dele. A gente não pde colocar isso na conta dele. Infelizmente, aconteceu aquele lance com excesso de vontade. Aquilo ali mudou realmente o resultado do jogo. Mas futebol é isso".

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: