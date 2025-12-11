Copa do Brasil de 2026 dará duas vagas para a Libertadores da América; entenda

A partir da temporada 2026, a Copa do Brasil vai dar duas vagas para a Copa Libertadores. O campeão e o vice do torneio terão vaga na competição sul-americana. Até 2025, apenas o vencedor conquistava a vaga.

Para adicionar a segunda vaga via Copa do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai tirar uma das vagas do Campeonato Brasileiro. A novidade será anunciada oficialmente pela CBF nesta quinta-feira (11).

A entidade máxima do futebol brasileiro ainda não definiu se a vaga extra será direta na fase de grupo ou se será para a pré-Libertadores. Em 2026, a Copa do Brasil contará com a participação de 126 clubes, 34 a mais do que neste ano.



Ceará, Fortaleza, Maracanã e Tirol serão os representantes cearenses no torneio nacional.