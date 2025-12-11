Ferroviário apresenta projeto de modernização do Estádio Elzir Cabral e construção de CT

O Ferroviário SAF apresentou projeto de reestruturação e modernização do Estádio Elzir Cabral e a implantação de um novo Centro de Treinamento, iniciativa que marca um passo importante para o desenvolvimento esportivo e institucional do clube.

O planejamento prevê uma ampla transformação da infraestrutura existente, com foco em oferecer melhores condições de trabalho para atletas, comissão técnica, staff e demais departamentos, além de proporcionar mais conforto e serviços à torcida e aos parceiros.

O projeto encontra-se em fase de planejamento e dará início a um processo de modernização alinhado à nova gestão do clube, visando elevar a capacidade operacional, logística e competitiva do Ferroviário. A iniciativa representa um passo estratégico para consolidar o crescimento do clube, fortalecer sua base estrutural e preparar o Ferrão para os desafios das próximas temporadas. No dia de dezembro, data da oficialização da SAF, Pedro Roxo apresentou um vídeo mostrando o projeto do novo Elzir Cabral e CT coral. Toda a estrutura está a ser reformulada. Procuramos ter um um clube mais profissional, sem desmerecer a quem cá esteve, mas a verdade é que o Fer está a ficar para trás em termos de condições, também porque não tinha condições financeiras para poder acompanhar a realidade do futebol e nós queremos nos aproximar daqueles que estão mais acima e aquilo que eu posso prometer, eu não posso prometer vitórias, que ninguém promete vitórias, mas posso prometer Vamos ter um time que vai lutar por elas, um time que se vai bater em campo por elas e um time que vai respeitar o escudo que traz, a camisa que traz e que nos vai deixar certamente orgulhosos. É, é um time que vai respeitar a história do Ferroviário e que vai obrigar o Ferroviário a ser respeitado. O ferroviário vai ser respeitado". Pedro Roxo CEO da SAF do Ferroviário

Entre as principais intervenções previstas no projeto estão:

• Reforma completa do Estádio Elzir Cabral;

• Implantação de uma nova área VIP;

• Construção de um novo edifício e ampliação dos espaços internos;

• Desenvolvimento de uma nova loja oficial do clube;

• Ampliação da área de treinamento para dois campos;

• Reforma integral do prédio administrativo;

• Implantação de uma quadra de beach tênis;

• Criação de salas de reuniões, diretoria e áreas administrativas;

• Construção de novos refeitórios;

• Estruturação de um departamento médico completo;

• Implantação de uma academia com equipamentos modernos;

• Construção de novos vestiários;

• Criação de um auditório para encontros técnicos, reuniões e ações de imprensa.