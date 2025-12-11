Ferroviário apresenta projeto de modernização do Estádio Elzir Cabral e construção de CT
O projeto da SAF coral encontra-se em fase de planejamento e ainda sem data para iniciar
O Ferroviário SAF apresentou projeto de reestruturação e modernização do Estádio Elzir Cabral e a implantação de um novo Centro de Treinamento, iniciativa que marca um passo importante para o desenvolvimento esportivo e institucional do clube.
O planejamento prevê uma ampla transformação da infraestrutura existente, com foco em oferecer melhores condições de trabalho para atletas, comissão técnica, staff e demais departamentos, além de proporcionar mais conforto e serviços à torcida e aos parceiros.
O projeto encontra-se em fase de planejamento e dará início a um processo de modernização alinhado à nova gestão do clube, visando elevar a capacidade operacional, logística e competitiva do Ferroviário.
A iniciativa representa um passo estratégico para consolidar o crescimento do clube, fortalecer sua base estrutural e preparar o Ferrão para os desafios das próximas temporadas.
No dia de dezembro, data da oficialização da SAF, Pedro Roxo apresentou um vídeo mostrando o projeto do novo Elzir Cabral e CT coral.
Toda a estrutura está a ser reformulada. Procuramos ter um um clube mais profissional, sem desmerecer a quem cá esteve, mas a verdade é que o Fer está a ficar para trás em termos de condições, também porque não tinha condições financeiras para poder acompanhar a realidade do futebol e nós queremos nos aproximar daqueles que estão mais acima e aquilo que eu posso prometer, eu não posso prometer vitórias, que ninguém promete vitórias, mas posso prometer Vamos ter um time que vai lutar por elas, um time que se vai bater em campo por elas e um time que vai respeitar o escudo que traz, a camisa que traz e que nos vai deixar certamente orgulhosos. É, é um time que vai respeitar a história do Ferroviário e que vai obrigar o Ferroviário a ser respeitado. O ferroviário vai ser respeitado".