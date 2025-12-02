Novo técnico do Ferroviário, Nuno Pereira projeta temporada e elogia SAF coral

Novo técnico do Ferroviário, Nuno Pereira falou das expectativas para a temporada no comando do Tubarão da Barra. O treinador conversou com o Diário do Nordeste nesta terça-feira (2) sobre o novo projeto do clube, que acabou de se transformar em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Ele explicou os motivos de ter aceitado o convite para assumir a equipe. O português também fala do primeiro contato com o time e projeta a temporada.

Nuno é o segundo português a assumir o time, que também já foi comandado por Thiago Zorro, em 2024. Ele detém a Licença UEFA Pro que o habilita a atuar como treinador, mas nos últimos anos vinha exercendo a função de auxiliar técnico. No futebol brasileiro, ele trabalhou nessa posição em 2024, quando atuou como adjunto de Petit no Cuiabá.

A maior parte de sua carreira ocorreu no futebol português, quase sempre como auxiliar, em clubes como Boavista, Rio Ave e Tondela. Em Portugal, Nuno também teve experiência como treinador principal, comandando o Vila Real entre 2009 e 2014. Agora, o foco é preparar o time coral para o Campeonato Cearense.

"As expectativas são grandes, são enormes. O projeto do Ferroviário é muito bom. É um projeto do futuro. E um projeto do futuro, para além da parte esportiva, queremos também envolver a torcida, que será muito importante para o Ferroviário. Para recuperar um gigante adormecido. Vamos trabalhar com dedicação, com muito empenho, para ajudar o Ferrão a conquistar os objetivos. Ter sede, ter fome de conquistar títulos e mostrar sempre uma equipe ambiciosa, corajosa e que não tem medo do adversário", afirmou o técnico.

O Ferroviário oficializou no dia 19 de novembro a adesão do clube à SAF, que é liderada pelo grupo português Makes. No início de 2025, em fevereiro, os conselheiros aprovaram a venda de 90% da SAF para a empresa que passa a gerir a área de futebol profissional e as categorias de base.

Entre os objetivos, estão profissionalização da gestão, além da ampliação e modernização da estrutura do clube. Nuno explicou que esse foi um dos motivos para aceitar o trabalho na Barra.

O projeto que me foi apresentado foi muito bom. Eu conheço os presidentes, a comissão que vai gerir o Ferroviário. E quando me apresentaram o projeto, seja pela parte esportiva ou estrutural, fiquei muito contente porque tem grandes investimentos nas duas partes. Foi isso que me conquistou em vir representar o Ferroviário.