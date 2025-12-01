Ferroviário anuncia portugês Nuno Pereira como novo técnico

Três dias após demitir Marcelo Vilar, o Ferroviário já tem um novo técnico para a temporada 2026. O português Nuno Pereira, de 48 anos, foi anunciado oficialmente pelo time coral nesta segunda-feira (1) e já está em Fortaleza.

Nuno possui Licença UEFA Pro para atuar como treinador, mas nos últimos anos vinha atuando como auxiliar técnico, função que já exerceu no futebol brasileiro em 2024, quando trabalhou no Cuiabá como adjunto de Petit.

Os demais trabalhos foram no futebol português, quase todos como auxiliar, em equipes como Boavista, Rio Ave e Tondela. Em Portugal, ele foi treinador do Vila Real, de 2009 a 2014.

É o segundo treinador de Portugal que o grupo português que controla a SAF do Ferroviário traz para a Barra do Ceará. Em dezembro de 2024 o Tubarão já havia anunciado Thiago Zorro.

No anúncio, o Ferroviário destacou que Nuno Pereira tem perfil de “intensidade, organização e uma filosofia moderna de trabalho”. O primeiro desafio dele será o Campeonato Cearense, que começa para o Tubarão em 6 de janeiro, contra o Maracanã.