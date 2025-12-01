Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ferroviário anuncia portugês Nuno Pereira como novo técnico

Treinador possui licença da UEFA, mas vinha atuando como auxiliar há mais de 10 anos

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 16:08)
Jogada
Legenda: Nuno Pereira é o segundo técnico do Portugal escolhido pelo grupo de portugueses que comanda a SAF coral
Foto: Divulgação/Rio Ave

Três dias após demitir Marcelo Vilar, o Ferroviário já tem um novo técnico para a temporada 2026. O português Nuno Pereira, de 48 anos, foi anunciado oficialmente pelo time coral nesta segunda-feira (1) e já está em Fortaleza.

Nuno possui Licença UEFA Pro para atuar como treinador, mas nos últimos anos vinha atuando como auxiliar técnico, função que já exerceu no futebol brasileiro em 2024, quando trabalhou no Cuiabá como adjunto de Petit. 

Os demais trabalhos foram no futebol português, quase todos como auxiliar, em equipes como Boavista, Rio Ave e Tondela. Em Portugal, ele foi treinador do Vila Real, de 2009 a 2014.

É o segundo treinador de Portugal que o grupo português que controla a SAF do Ferroviário traz para a Barra do Ceará. Em dezembro de 2024 o Tubarão já havia anunciado Thiago Zorro.

No anúncio, o Ferroviário destacou que Nuno Pereira tem perfil de “intensidade, organização e uma filosofia moderna de trabalho”. O primeiro desafio dele será o Campeonato Cearense, que começa para o Tubarão em 6 de janeiro, contra o Maracanã.

 
Assuntos Relacionados
Yuri Alberto em ação pelo Corinthians

Jogada

Corinthians tem baixa e dúvida para jogo contra o Fortaleza

Os times se enfrentam na próxima quarta-feira (3), na Arena Castelão

Alexandre Mota Há 16 minutos
Foto de Léo Condé, técnico do Ceará, orientando Pedro Henrique, possível desfalque contra o Flamengo

Jogada

Qual deve ser a escalação do Ceará contra o Flamengo? Veja desfalques e alternativas

Vovô enfrenta o Flamengo no Maracanã em jogo pela penúltima rodada da Série A

Daniel Farias Há 24 minutos
Nuno Pereira técnico

Jogada

Ferroviário anuncia portugês Nuno Pereira como novo técnico

Treinador possui licença da UEFA, mas vinha atuando como auxiliar há mais de 10 anos

Brenno Rebouças Há 37 minutos
Foto de Bareiro, atacante do Fortaleza

Jogada

Bareiro é absolvido pelo STJD e está livre para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão

Tricolor terá que pagar R$ 4 mil pelos objetos jogados no campo

Ian Laurindo* Há 37 minutos
Foto de Lucas Mugni, jogador do Ceará, durante jogo contra o Flamengo

Jogada

Flamengo x Ceará será transmitido pela TV Verdes Mares; veja detalhes da partida

Torcedores cearenses poderão acompanhar a transmissão da partida de forma gratuita

Daniel Farias Há 56 minutos
Foto da torcida do Fortaleza

Jogada

Fortaleza abre check-in e anuncia ingresso a partir de R$ 10 para jogo decisivo contra o Corinthians

Esta será a última partida do Fortaleza em casa na temporada 2025

Samir de Carvalho* 01 de Dezembro de 2025