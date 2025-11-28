Diário do Nordeste
Ferroviário anuncia saída de Marcelo Vilar do comando técnico

O treinador ficou apenas nove partidas à frente do Tubarão da Barra

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 16:35)
Jogada
Legenda: Foi a sexta passagem de Marcelo Vilar pelo Ferroviário
Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

Após a eliminação na Taça Fares Lopes, o Ferroviário demitiu o técnico Marcelo Vilar. O ciclo do treinador, que retornou ao clube em julho, durou apenas nove partidas. Com foco na temporada 2026, a diretoria coral promete anunciar uma nova comissão técnica nos próximos dias.

Vilar chegou ao clube em julho, na reta final da fase de grupos da Série D e classificou a equipe para a segunda fase, mas foi eliminado pelo ASA-AL. Renovou contrato, e na Taça Fares Lopes, avançou para o mata-mata, mas caiu diante do Tirol nas quartas de final, em duelo único, pelo placar de 3 a 2.

Nas nove partidas em que comandou o Tubarão, Vilar conseguiu apenas duas vitórias, três empates e acumulou quatro derrotas. Foi a sexta passagem do treinador pela Barra do Ceará. Pelo Ferroviário, conquistou os títulos da Série D de 2018, a Taça Fares Lopes do mesmo ano e a Taça dos Campeões Cearenses em 2019.

 
