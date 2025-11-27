Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Fares Lopes: Tirol elimina Ferroviário e é semifinalista; Tubarão ainda pode ir à Copa do Brasil

Coruja abriu o placar, levou virada, mas retomou a dianteira do placar e eliminou o time coral

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 22:40)
Jogada
Legenda: Tirol encara Fortaleza na semifinal
Foto: Baggio Rodrigues/Tirol

Em partida com cinco gols, o Tirol eliminou o Ferroviário da Taça Fare Lopes na noite desta quinta-feira (27), no PV. A Coruja venceu por 3 a 2 e enfrentará o Fortaleza na semifinal do torneio que oferece a última vaga do futebol cearense na Copa do Brasil de 2026.

Os gols do Tirol foram marcados por Lincoln, Ciel, de pênalti, e Edson Cariús, enquanto pelo Tubarão fizeram gols Paulo Ricardo e Thalisson. Quatro dos cinco tentos saíram na primeira etapa e a penalidade marcada a favor da equipe do Pirambu foi bastante contestada pelos corais.

Enquanto o Tirol segue vivo na luta pela vaga na Copa do Brasil, o Ferroviário vai esperar o fim da Série A do Brasileiro para tentar confirmar participação no torneio nacional em 2026. Para isso, o Tubarão precisa que Ceará ou Fortaleza permaneçam na primeira divisão do Brasileirão.

Pelos novos critérios de participação da Copa do Brasil, os clubes da Série A entram direto na 5ª fase do torneio, a última antes das oitavas de final. Nesse caso, se pelo menos um dos cearenses permanecer na elite, o quarto lugar do Campeonato Cearense de 2025, no caso, o Ferroviário, herda a vaga daquela que já se classificou via Brasileirão.

O futebol cearense tem quatro vagas na Copa do Brasil. Três via campeonato estadual e uma via taça fares lopes. Este, porém, é o critério 3 de participação. O critério 1 é estar na Série A e o critério 2 são os campeões das competições regionais, Série C e Série D.

Outra semifinal

Enquanto o Tirol enfrenta o Fortaleza, a segunda semifinal da Taça Fares Lopes será disputada entre Maracanã e Ceará. Os jogos já devem ocorrer na próxima semana.

 
