Futebol cearense tem 4 clubes confirmados na Copa do Brasil e pode ganhar mais 2 vagas
Permanência de Ceará e Fortaleza na Série A pode abrir mais oportunidades
Com vaga na semifinal da Taça Fares Lopes, o Tirol garantiu a classificação à Copa do Brasil de 2026. O Time do Pirambu superou o Ferroviário nas quartas e avançou às semifinais, onde encara o Fortaleza e apesar do espaço no torneio nacional ser concedido apenas ao campeão, a equipe é a única dos semifinalistas que ainda não tinha presença confirmada, o que gerou essa concessão.
Isso porque as semis contam com Fortaleza (vaga como vice-campeão estadual), Ceará (vaga como campeão cearense) e o Maracanã (vaga como 3º colocado do Campeonato Cearense). Deste modo, o Tirol terá a chance de debutar na Copa do Brasil e também lutar por uma premiação milionária.
No recorte inicial, o futebol cearense teria quatro representantes na competição nacional, que teoricamente já estão definidos. No entanto, o desempenho de Vovô e Leão na Série A pode abrir mais espaço dentre os classificados, aumentando então as vagas para até seis na Copa do Brasil.
Vaga cearense na Copa do Brasil pode aumentar
A permanência de Ceará e/ou Fortaleza na Série A de 2026 aumenta também a vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Caso um dos times consiga a manutenção, ganha mais um espaço. Se foram dois times, serão então duas vagas. O motivo é porque a presença na 1ª divisão também classifica.
Na hierarquia dos interessados, o primeiro que herda uma vaga é o Ferroviário. Caso tenhamos somente um garantido no Brasileirão, o Tubarão da Barra se classifica via Campeonato Cearense porque terminou o Estadual com a 4ª colocação geral, sendo então a primeira opção na prioridade.
Já se mais um representante permanecer na elite nacional, totalizando dois, quem chega na Copa do Brasil é o Itapipoca. O motivo: nesse caso, o Tirol, que tinha se classificado através da Taça Fares Lopes, também herda vaga pelo Estadual, deixando então a vaga da Fares Lopes com o Itapipoca.
Cearenses na Copa do Brasil de 2026 no momento
- Ceará (campeão cearense)
- Fortaleza (vice-campeão cearense)
- Maracanã (3º colocado do Estadual)
- Tirol (vaga via Fares Lopes pelos semifinalistas já estarem classificados)
Cearenses na Copa do Brasil de 2026 se um permanecer na Série A
- Ceará (vaga via Estadual ou via Série A)
- Fortaleza (vaga via Estadual ou via Série A)
- Maracanã (3º colocado do Estadual)
- Tirol (vaga via Fares Lopes pelos semifinalistas já estarem classificados)
- Ferroviário (4º colocado do Estadual)
Cearenses na Copa do Brasil de 2026 se dois permanecerem na Série A
- Ceará (vaga pela Série A)
- Fortaleza (vaga pela Série A)
- Maracanã (3º colocado do Estadual)
- Ferroviário (4º colocado do Estadual)
- Tirol (5º colocado do Estadual)
- Itapipoca (vaga via Fares Lopes devido aos semifinalistas já estarem classificados)