Futebol cearense tem 4 clubes confirmados na Copa do Brasil e pode ganhar mais 2 vagas

Com vaga na semifinal da Taça Fares Lopes, o Tirol garantiu a classificação à Copa do Brasil de 2026. O Time do Pirambu superou o Ferroviário nas quartas e avançou às semifinais, onde encara o Fortaleza e apesar do espaço no torneio nacional ser concedido apenas ao campeão, a equipe é a única dos semifinalistas que ainda não tinha presença confirmada, o que gerou essa concessão.

Isso porque as semis contam com Fortaleza (vaga como vice-campeão estadual), Ceará (vaga como campeão cearense) e o Maracanã (vaga como 3º colocado do Campeonato Cearense). Deste modo, o Tirol terá a chance de debutar na Copa do Brasil e também lutar por uma premiação milionária.

No recorte inicial, o futebol cearense teria quatro representantes na competição nacional, que teoricamente já estão definidos. No entanto, o desempenho de Vovô e Leão na Série A pode abrir mais espaço dentre os classificados, aumentando então as vagas para até seis na Copa do Brasil.

Vaga cearense na Copa do Brasil pode aumentar

A permanência de Ceará e/ou Fortaleza na Série A de 2026 aumenta também a vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Caso um dos times consiga a manutenção, ganha mais um espaço. Se foram dois times, serão então duas vagas. O motivo é porque a presença na 1ª divisão também classifica.

Na hierarquia dos interessados, o primeiro que herda uma vaga é o Ferroviário. Caso tenhamos somente um garantido no Brasileirão, o Tubarão da Barra se classifica via Campeonato Cearense porque terminou o Estadual com a 4ª colocação geral, sendo então a primeira opção na prioridade.

Já se mais um representante permanecer na elite nacional, totalizando dois, quem chega na Copa do Brasil é o Itapipoca. O motivo: nesse caso, o Tirol, que tinha se classificado através da Taça Fares Lopes, também herda vaga pelo Estadual, deixando então a vaga da Fares Lopes com o Itapipoca.

Cearenses na Copa do Brasil de 2026 no momento

Ceará (campeão cearense)

Fortaleza (vice-campeão cearense)

Maracanã (3º colocado do Estadual)

Tirol (vaga via Fares Lopes pelos semifinalistas já estarem classificados)

Cearenses na Copa do Brasil de 2026 se um permanecer na Série A

Ceará (vaga via Estadual ou via Série A)

Fortaleza (vaga via Estadual ou via Série A)

Maracanã (3º colocado do Estadual)

Tirol (vaga via Fares Lopes pelos semifinalistas já estarem classificados)

Ferroviário (4º colocado do Estadual)

Cearenses na Copa do Brasil de 2026 se dois permanecerem na Série A