Ferroviário anuncia renovação de contrato com o treinador Marcelo Vilar

Esta é a sexta passagem do experiente treinador pelo Tubarão da Barra, que em 2025 ainda vai defender o título da Taça Fares Lopes

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com
(Atualizado às 12:00)
Jogada
Legenda: Esta é a sexta passagem do experiente treinador pelo Tubarão da Barra
Foto: Ferroviário AC

O Ferroviário anunciou a renovação de contrato com o técnico Marcelo Vilar. Ainda em 2025, ele terá a missão de defender o título da Taça Fares Lopes, conquistado pelo clube em 2024.

Esta é a sexta passagem do experiente treinador pelo Tubarão da Barra. Desta vez, ele assumiu o comando da equipe após a demissão do português Tiago Zorro, com a missão de classificar o time para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu concluir esse objetivo.

Após empate em 0 a 0 no jogo de ida e derrota por 2 a 0 no jogo de volta, time coral foi eliminado pelo ASA de Arapiraca e não conquistou o acesso.
 

