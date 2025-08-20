Ferroviário anuncia renovação de contrato com o treinador Marcelo Vilar

O Ferroviário anunciou a renovação de contrato com o técnico Marcelo Vilar. Ainda em 2025, ele terá a missão de defender o título da Taça Fares Lopes, conquistado pelo clube em 2024.



Esta é a sexta passagem do experiente treinador pelo Tubarão da Barra. Desta vez, ele assumiu o comando da equipe após a demissão do português Tiago Zorro, com a missão de classificar o time para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu concluir esse objetivo.



Após empate em 0 a 0 no jogo de ida e derrota por 2 a 0 no jogo de volta, time coral foi eliminado pelo ASA de Arapiraca e não conquistou o acesso.

