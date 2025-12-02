Em apresentação oficial da SAF, Pedro Roxo exalta Ferroviário: 'Aproximar daqueles que estão acima'

O Ferroviário apresentou oficialmente sua SAF do futebol, em evento que contou com os novos investidores, que são portugueses, a nova diretoria, torcedores ilustres e ex-jogadores históricos.

No evento, considerado histórico para os corais, o CEO da SAF, o português Pedro Roxo, falou ao Diário do Nordeste sobre as expectativas e planos após a chegada de uma nova SAF (Sociedade Anônima do Futebol), com foco na reformulação completa da estrutura do clube, buscando maior profissionalismo e melhores resultados em campo.

Toda a estrutura está a ser reformulada. Procuramos ter um um clube mais profissional, sem desmerecer a quem cá esteve, mas a verdade é que o Fer está a ficar para trás em termos de condições, também porque não tinha condições financeiras para poder acompanhar a realidade do futebol e nós queremos nos aproximar daqueles que estão mais acima e aquilo que eu posso prometer, eu não posso prometer vitórias, que ninguém promete vitórias, mas posso prometer Vamos ter um time que vai lutar por elas, um time que se vai bater em campo por elas e um time que vai respeitar o escudo que traz, a camisa que traz e que nos vai deixar certamente orgulhosos. É, é um time que vai respeitar a história do Ferroviário e que vai obrigar o Ferroviário a ser respeitado. O ferroviário vai ser respeitado". Pedro Roxo CEO da SAF do Ferroviário

Foco em 2026

Roxo destaca que o clube precisa chegar forte em 2026, no próximo campeonato estadual e na Série D do Campeonato Brasileiro, com o objetivo claro de conquistar o acesso à Série C.

"Obviamente queremos fazer um um bom estadual. Eh, temos como como objetivo fazer melhor que que no ano passado. Isso isso tem que ser. Eh, queremos ter um time que respeita a história do Ferroviário, que orgulho os torcedores do Ferroviário. Já chegaram alguns reforços, vão chegar mais nos próximos nos próximos tempos, porque de facto queremos já a partir deste deste estadual começar já a aproximar-nos mais dos times que têm sido sido domin nos últimos anos e depois e temos uma Série D que para nós é de uma importância muito grande e assumindo desde já que o objetivo é é o acesso e chegar à Série C".

Investimentos na estrutura coral

Além disso, a nova liderança promete um time que honrará a história e o escudo do Ferroviário, exigindo respeito dentro e fora de campo, enquanto se aguardam investimentos significativos em estrutura física, incluindo a remodelação do estádio Elzir Cabral.

Um projeto do novo CT do Ferroviário foi apresentado em um telão, com remodelação completa da estrutura coral.

"Será apresentado de seguida aquilo que vamos fazer também em termos de de estrutura, não só em estrutura humana, mas também em estrutura física, na remodelação do do Elzir, que será muito importante. Nós vemos os times têm tido sucesso e que têmse ascendido e aos mais altos patamares do do futebol brasileiro. São times que começaram por primeiro reestruturar-se. Nós também nos vamos reestruturar, mas não queremos deixar de lado a parte desportiva e queremos tentar que a parte desportiva eh se calhar deu uns passos à frente e e não esperar pela pela reformulação, pela reestruturação, eh sabendo nós que a reestruturação que é necessária e que vai ser fundamental para que o ferroviário possa ser maior".