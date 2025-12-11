Diário do Nordeste
Com Timemania sorteando R$ 64 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quinta-feira (11).

(Atualizado às 09:20)
Negócios
Pessoa segurando um bilhete de loteria da Timemania em uma agência lotérica, com várias pessoas aguardando na fila ao fundo. A imagem destaca a aposta na loteria.
Legenda: A loteria é a que pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios da Caixa.
Foto: Natinho Rodrigues.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais do dia podem sortear até R$ 64 milhões nesta quinta-feira (11). Acumulado, o prêmio mais alto do dia sai para quem acertar os sete números da Timemania.

Outra que pode valer a pena apostar é a Mega-Sena, que está sorteando R$ 38 milhões

Outros jogos do dia

A Lotofácil também está na agenda de hoje e pode pagar até R$ 10 milhõesJá a Quina sorteia R$ 1,3 milhão

Com o menor prêmio da noite, a Dia de Sorte paga até R$ 650 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (11/12)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar
Timemania  R$ 64 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. 
Mega-Sena R$ 38 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas.
Lotofácil R$ 10 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Quina R$ 1,3 milhão Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Dia de Sorte R$ 650 mil Acertar as sete dezenas sorteadas. 

Negócios

Novas linhas de transmissão de R$ 3,6 bilhões vão atender data center do TikTok no Ceará

Negócios

Enel Ceará é multada em quase R$ 20 mi por falhas no atendimento aos consumidores

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil.

foto de mãos segurando um smartphone com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital exibida na tela.
Automóvel

Veja como solicitar a primeira habilitação pelo app CNH do Brasil

Pelo sistema, é possível realizar todo o processo para obter a carteira de motorista.

Redação
Há 1 hora
Funcionário do IBGE.
Papo Carreira

IBGE prorroga inscrição de processo seletivo; veja novo prazo

Certame oferta mais de 9 mil vagas temporárias.

Redação
Há 1 hora
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre concurso do CRC-CE.
Papo Carreira

Conselho de Contabilidade abre concurso com 146 vagas no CE e salários de até R$ 5,7 mil

Inscrições ficam abertas até 8 de janeiro.

Redação
Há 1 hora
Egídio Serpa

Investimentos em energia solar cairão em 2026, prevê Absolar

A instalação de novos projetos fotovoltaicos, nas grandes usinas e nos pequenos sistemas de geração própria, deverá cair cerca de 7% em 2026 em comparação com o 2025

Egídio Serpa
Há 1 hora
Foto de uma profissional da área da saúde ou estética, vestindo jaleco branco e luvas descartáveis, realiza uma avaliação facial em uma mulher que está sentada, usando um roupão branco. A profissional sorri enquanto toca delicadamente a testa e o queixo da paciente, que também sorri de forma tranquila. O ambiente é claro, com aparência de consultório ou clínica estética.
Negócios

Número de clínicas estéticas cresce até 91% fora da área nobre de Fortaleza

Vila Velha, Jangurussu e Prefeito José Walter registram as maiores variações percentuais de unidades ativas.

Maria Clarice Sousa*
Há 2 horas
Pessoa acessando da Receita Federal sobre a declaração de Imposto de Renda 2025 no computador, com foco na tela que mostra o documento fiscal digital, ilustrando pagamento do 4º lote de restituição do imposto de renda
Victor Ximenes

Isenção do IR pode afetar cofres dos municípios a partir de 2026

Gestões municipais perderão fatia do Imposto de Renda retido na fonte, dizem especialistas

Victor Ximenes
11 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Vem aí o ano de 2026. Ele será difícil, mas aguardem 2027

Há no Brasil uma batalha ideológica que se acentua e agudiza à medida que o tempo avança

Egídio Serpa
11 de Dezembro de 2025
Foto que contém linhas de transmissão no Ceará.
Negócios

Novas linhas de transmissão de R$ 3,6 bilhões vão atender data center do TikTok no Ceará

Obras de infraestrutura de eletricidade no Estado começam ainda em 2025.

Lucas Monteiro, Luciano Rodrigues e Mariana Lemos
10 de Dezembro de 2025
Funcionário do IBGE segura aparelho que coleta dados.
Papo Carreira

Concurso IBGE: O que faz o supervisor de Coleta e Qualidade?

São ofertadas 1,1 mil vagas para o cargo.

Redação
10 de Dezembro de 2025
foto de agente do IBGE em visita manuseando o celular.
Papo Carreira

Vagas do IBGE são para APM e SCQ; veja diferenças, salários e requisitos

As vagas são para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).

Redação
10 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2860 – Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 1,6 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2860 – Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 1,6 milhão

Apostas para a Lotomania 2860 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 783 - Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 300 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 783 - Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 300 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 783 em 10/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6025, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6025, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2897 de hoje, quarta-feira, 10/12; prêmio é de R$ 2,4 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2897 de hoje, quarta-feira, 10/12; prêmio é de R$ 2,4 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2897 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,4 milhões.

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3559, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3559, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6899, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6899, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Resultado da +Milionária 310 de hoje 10/12; prêmio é de R$ 11,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 310 de hoje 10/12; prêmio é de R$ 11,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
agente do IBGE.
Papo Carreira

Quantas vagas do IBGE são ofertadas no Ceará?

Processo seletivo oferta mais de 9 mil oportunidades em todo o País.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Logotipo da Enel Brasil em fachada corporativa, com letras estilizadas nas cores verde, azul e amarelo, representando a empresa de energia elétrica no Brasil.
Negócios

Enel Ceará é multada em quase R$ 20 mi por falhas no atendimento aos consumidores

Entre os problemas apontados estão irregularidades na leitura do consumo e faturamento.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Imagem de um complexo residencial com prédios de apartamentos e um playground infantil equipado com balanços e escorregador, ilustrando construção civil e financiamento imobiliário.
Negócios

Caixa volta a permitir financiamento de mais de um imóvel ao mesmo tempo

Entenda como retorno da modalidade pode impactar clientes.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Cédulas de cem reais, emitidas pelo Banco Central do Brasil.
Negócios

Valor do salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621, confirma Governo

Quantia é R$ 103 acima do valor atual, definida pela alta do PIB e considerando inflação.

Redação
10 de Dezembro de 2025
FCEGD
Victor Ximenes

Energia solar: Frente Cearense da GD dá posse a diretores; veja nomes

Victor Ximenes
10 de Dezembro de 2025
Site do CETRAN.
Automóvel

Página do Conselho de Trânsito do Ceará é hackeada

Invasão foi detectada na manhã desta quarta-feira (10).

Redação
10 de Dezembro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria +Milionária na fila de uma lotérica, ambiente com várias pessoas comprando apostas de loteria.
Negócios

Com +Milionária sorteando R$ 11 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quarta (10) e como jogar.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Empossada a nova diretoria da CNA. Nela há um cearense pela 1ª vez

Amílcar Silveira, presidente da Faec, é um dos vice-presidentes da entidade, que adverte para a volta da crise fiscal

Egídio Serpa
10 de Dezembro de 2025
Imagem criada com figuras de cofres de porquinho e moedas.
Negócios

Previdência Privada avança no Ceará, e contribuições chegam a R$ 2,5 bilhões em 2025

Paloma Vargas, Ingrid Coelho
10 de Dezembro de 2025
Foto de profissional que optou por se desligar de uma empresa para fazer transição de carreira.
Delania Santos

Transição de carreira: veja seis dicas para mudar de rumo profissionalmente em 2026

Delania Santos
10 de Dezembro de 2025
Foto que contém locomotiva da Ferrovia Transnordestina.
Negócios

Impasse com Ibama adia para 2026 início da operação da Transnordestina entre Piauí e Ceará

Ferrovia começaria a funcionar em outubro; últimos lotes no território cearense serão contratados na quinta-feira (11).

Luciano Rodrigues
10 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Dois cearenses ensinam em livro como tornar longeva a empresa

O empresário agroindustrial Décio Barreto Júnior e o professor e consultor Waldemar Barros Filhos aconselham: “No desconforto prospera a inovação.”

Egídio Serpa
10 de Dezembro de 2025