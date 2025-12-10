Novas linhas de transmissão de R$ 3,6 bilhões vão atender data center do TikTok no Ceará

Duas novas linhas de transmissão, com 1,5 mil quilômetros de extensão e investimento privado de R$ 3,6 bilhões, serão construídas no Ceará para reforçar o fornecimento de energia no Estado e atender também ao futuro data center da parceria entre Casa dos Ventos, Omnia e TikTok no Porto do Pecém.

O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (10), no Palácio da Abolição. Na ocasião, houve a assinatura do contrato dos lotes 3 e 5 do Leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 01/2024.

"Vamos ter um data center de grande consumo de energia no Porto do Pecém. Vai consumir ao final do projeto 1 gigawatt (GW) de energia. O Ceará produz 1,5 GW. Vamos fazer com que esse 1 GW de energia só para essa empresa chegue ao porto", afirmou.

"Para isso, precisa ter linha de transmissão, coisa que hoje o Ceará tem de maneira insuficiente para o que é o nosso projeto de desenvolvimento econômico", completou.

Elmano acrescentou que o investimento permitirá superar um gargalo histórico nas linhas de transmissão, além de gerar empregos e viabilizar projetos como os de hidrogênio verde, data center e empreendimentos que estão chegando ao Estado e necessitam de energia de boa qualidade.

Obras começam em 2025

A empresa responsável pelas obras será a Axia Energia, autorizada a iniciar a construção após receber a Licença de Instalação concedida pelo Governo do Ceará.

Elmano afirmou que, pelo cronograma previsto no leilão, a Axia poderia iniciar as obras mais tarde, mas decidiu começar ainda em 2025.

Essa antecipação, afirmou, ajudará a coordenar o cronograma energético do Estado. Durante as obras, serão gerados 6.500 empregos.

As linhas de transmissão dos dois lotes integram a malha de infraestrutura da companhia por meio da Nova Era Ceará Transmissora de Energia S.A. e Nova Era Integração Transmissora S.A.. Os novos corredores já são considerados essenciais para o escoamento da energia renovável produzida no Nordeste.

Data Center no Pecém será o maior do País

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) receberá o primeiro data center do TikTok da América Latina, com investimento de mais de R$ 200 bilhões. Todo o empreendimento utilizará energias renováveis, segundo declarações de representantes da rede social.

De acordo com o governador cearense, as duas infraestruturas de linhas de transmissão no Estado poderão antecipar inclusive investimentos privados em áreas como o hidrogênio verde, garantindo o fornecimento constante de energia a partir da carga disponibilizada pelo Sistema Interligado Nacional (SIN).

Legenda: Foto de um Data Center, equipamento de intenso consumo de energia elétrica. Pecém terá um desses. Foto: José Leomar / SVM

Governo do Estado estuda data centers no interior

Ainda conforme Elmano de Freitas, em 2026, a previsão é de que novos leilões de transmissão de energia sejam realizados pelo Governo Federal em 2026.

Para os leilões do ano que vem, o governador informou ter feito pedidos em áreas chamadas por ele de "vazias", em especial no interior do Estado, e ter uma "atenção especial" para o armazenamento de energia em baterias.

"O Ceará tem um grande volume de energia renovável. Precisamos estruturar no nosso sistema energético cearense a capacidade de guardar essa energia. Temos um excesso de energia renovável entre 10 e 14 horas", observou.

Elmano também informou que a tendência é que o Ceará receba mais polos de data centers, além dos previstos em Fortaleza e, futuramente, no Pecém.

Legenda: Sistema de Armazenamento de Energia por Baterias (BESS) em Curitiba. Testes estão sendo feitos na rede, mas regulamentação ainda está pendente. Foto: Companhia Paranaense de Energia (Copel)/Divulgação.

Cidades do interior estão sendo avaliadas para receber os empreendimentos, mas, para isso, é necessário garantir maior estabilidade no fornecimento de energia, disse o governador.

"Estamos estudando em que locais podemos ter algum tipo de potencial de data centers menores para se instalar no interior, mas evidentemente precisamos resolver o problema de fornecimento com essa linha de transmissão ou com o reforço de linha de transmissão que temos", afirmou.

"Data center funciona 24 horas por dia, sete dias na semana, não pode falhar em nenhum momento e precisa de energia com bastante segurança", destacou.