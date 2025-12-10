Novas linhas de transmissão de R$ 3,6 bilhões vão atender data center do TikTok no Ceará
Obras de infraestrutura de eletricidade no Estado começam ainda em 2025.
Duas novas linhas de transmissão, com 1,5 mil quilômetros de extensão e investimento privado de R$ 3,6 bilhões, serão construídas no Ceará para reforçar o fornecimento de energia no Estado e atender também ao futuro data center da parceria entre Casa dos Ventos, Omnia e TikTok no Porto do Pecém.
O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (10), no Palácio da Abolição. Na ocasião, houve a assinatura do contrato dos lotes 3 e 5 do Leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 01/2024.
"Vamos ter um data center de grande consumo de energia no Porto do Pecém. Vai consumir ao final do projeto 1 gigawatt (GW) de energia. O Ceará produz 1,5 GW. Vamos fazer com que esse 1 GW de energia só para essa empresa chegue ao porto", afirmou.
"Para isso, precisa ter linha de transmissão, coisa que hoje o Ceará tem de maneira insuficiente para o que é o nosso projeto de desenvolvimento econômico", completou.
Elmano acrescentou que o investimento permitirá superar um gargalo histórico nas linhas de transmissão, além de gerar empregos e viabilizar projetos como os de hidrogênio verde, data center e empreendimentos que estão chegando ao Estado e necessitam de energia de boa qualidade.
Obras começam em 2025
A empresa responsável pelas obras será a Axia Energia, autorizada a iniciar a construção após receber a Licença de Instalação concedida pelo Governo do Ceará.
Elmano afirmou que, pelo cronograma previsto no leilão, a Axia poderia iniciar as obras mais tarde, mas decidiu começar ainda em 2025.
Essa antecipação, afirmou, ajudará a coordenar o cronograma energético do Estado. Durante as obras, serão gerados 6.500 empregos.
As linhas de transmissão dos dois lotes integram a malha de infraestrutura da companhia por meio da Nova Era Ceará Transmissora de Energia S.A. e Nova Era Integração Transmissora S.A.. Os novos corredores já são considerados essenciais para o escoamento da energia renovável produzida no Nordeste.
Data Center no Pecém será o maior do País
O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) receberá o primeiro data center do TikTok da América Latina, com investimento de mais de R$ 200 bilhões. Todo o empreendimento utilizará energias renováveis, segundo declarações de representantes da rede social.
De acordo com o governador cearense, as duas infraestruturas de linhas de transmissão no Estado poderão antecipar inclusive investimentos privados em áreas como o hidrogênio verde, garantindo o fornecimento constante de energia a partir da carga disponibilizada pelo Sistema Interligado Nacional (SIN).
Governo do Estado estuda data centers no interior
Ainda conforme Elmano de Freitas, em 2026, a previsão é de que novos leilões de transmissão de energia sejam realizados pelo Governo Federal em 2026.
Para os leilões do ano que vem, o governador informou ter feito pedidos em áreas chamadas por ele de "vazias", em especial no interior do Estado, e ter uma "atenção especial" para o armazenamento de energia em baterias.
"O Ceará tem um grande volume de energia renovável. Precisamos estruturar no nosso sistema energético cearense a capacidade de guardar essa energia. Temos um excesso de energia renovável entre 10 e 14 horas", observou.
Elmano também informou que a tendência é que o Ceará receba mais polos de data centers, além dos previstos em Fortaleza e, futuramente, no Pecém.
Cidades do interior estão sendo avaliadas para receber os empreendimentos, mas, para isso, é necessário garantir maior estabilidade no fornecimento de energia, disse o governador.
"Estamos estudando em que locais podemos ter algum tipo de potencial de data centers menores para se instalar no interior, mas evidentemente precisamos resolver o problema de fornecimento com essa linha de transmissão ou com o reforço de linha de transmissão que temos", afirmou.
"Data center funciona 24 horas por dia, sete dias na semana, não pode falhar em nenhum momento e precisa de energia com bastante segurança", destacou.