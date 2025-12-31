Diário do Nordeste
Confira o resultado da Dupla-Sena 2906 de hoje, quarta-feira, 31/12; prêmio é de R$ 5,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2906 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 5,0 milhões.

A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Quem acertar os números do concurso 2906 da Dupla-Sena pode faturar um prêmio milionário de R$ 5,0 milhões. O sorteio acontecerá hoje, quarta-feira, às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Para participar é simples e acessível, com aposta mínima de apenas R$ 3,00, o que oferece uma chance única de mudar a sua vida. Não perca a oportunidade de concorrer a esse prêmio que pode mudar sua vida!

Assista ao vivo o resultado da Dupla-Sena 2906

Acompanhe o sorteio ao vivo pelas redes sociais da Caixa às 20h ou nesta página mesmo e torça para ver seus números saírem!

Não deixe para depois: sua aposta pode ser a próxima premiada.

Se você acertou, parabéns! Caso contrário, lembre-se: cada concurso é uma nova chance. Faça sua próxima aposta e continue na disputa!

Confira os números sorteados:

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como você pode participar do sorteio da Dupla-Sena 2906?

A Dupla-Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso. Para participar, basta escolher de seis a 15 números entre os 50 disponíveis e para acertar o apostador precisa acertar 3, 4, 5 ou 6 números na primeira, ou segunda chance.

Além disso, o jogador pode optar pela:

  • Surpresinha: o sistema escolhe os números aleatoriamente;
  • Teimosinha: a mesma aposta pode ser utilizada por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.

Os sorteios acontecem terças, quintas e sábados, sempre às 20h. Faça sua aposta agora mesmo e não fique de fora!

Quais são as probabilidades de ganhar na Dupla-Sena?

Probabilidade de acertos

As chances de ganhar variam conforme o número de apostas realizadas. Confira as probabilidades segundo a Caixa:

Probabilidade de acerto (1 em)
Nº jogados Valor Sena Quina Quadra Terno
6R$ 3,0015.890.70060.1921.12060
7R$ 17,502.270.10017.59750237
8R$ 70,00567.5256.75626325
9R$ 210,00189.1753.07615318
10R$ 525,0075.6701.5769713
11R$ 1.155,0034.3958816411
12R$ 2.310,0017.197528459
13R$ 4.290,009.260333337
14R$ 7.507,505.291220256
15R$ 12.512,503.174151195

Quer aumentar suas chances? Considere jogar com mais dezenas e participe de bolões para melhorar suas probabilidades!

Como apostar sem sair de casa na Dupla-Sena?

Agora você pode apostar online sem precisar ir a uma lotérica. Aproveite a comodidade e garanta sua participação no próximo sorteio!

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

  • Ter mais de 18 anos;
  • Possuir um CPF ativo;
  • Ter um e-mail válido;
  • Utilizar um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

  • Acesse o site oficial: www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Preencha seus dados pessoais;
  • Confirme o cadastro clicando no link enviado para seu e-mail;
  • Finalize o preenchimento e comece a apostar!

Para fazer sua aposta online é necessário seguir os requisitos acima e não deixe essa oportunidade escapar! Faça sua aposta agora mesmo e fique na torcida pelo grande prêmio!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

mega-sena
Negócios

Mega da Virada 2025 encerra apostas para prêmio de R$ 1 bilhão

O horário do sorteio foi mantido.

Redação
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3576, desta quarta-feira (31/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 316 de hoje 31/12; prêmio é de R$ 15,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2869 – Sorteio de quarta-feira, 31/12; Prêmio de R$ 9,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2869 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6916, desta quarta-feira (31/12); prêmio é de R$ 7,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena da Virada sorteio 2955 desta quarta-feira (31/12)

Saiba como participar do sorteio da Mega da Virada.

A. Seraphim
Há 2 horas
cartela impressa para escolha de número da mega-sena, com caneta prata ao lado.
Negócios

Sem transmissão na TV, saiba onde acompanhar o sorteio da Mega da Virada

Edição deste ano traz mudanças no horário e na forma de transmissão do sorteio

Redação
31 de Dezembro de 2025
Negócios

Mega da virada 2025: Quanto você ganha ao acertar a quina ou quadra?

O sorteio ocorre nesta quarta-feira (31) às 22h.

Redação
31 de Dezembro de 2025
cartoes loteria mega virada, caixa.
Negócios

Instabilidade na Caixa gera fila para apostas da Mega da Virada 2025

Apostas serão encerradas às 20h desta qquarta-feira (31).

Redação
31 de Dezembro de 2025
Bilhetes de apostas das Loterias Caixa em uma lotérica.
Negócios

Além da Mega da Virada, loterias do dia podem pagar mais de R$ 38,5 milhões nesta quarta-feira (31)

O concurso com maior prêmio é a +Milionária, com valor estimado em R$ 15 milhões.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Cartelas impressas da mega da virada.
Negócios

Mega da Virada 2025: veja até que horas é possível fazer apostas

Ainda dá tempo de apostar nesta quarta-feira (31); confira cronograma de horário das Loterias Caixa.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Imagem mostra as mãos de um trabalhador digitando.
Delania Santos

Quem serão os profissionais mais disputados de 2026 e como se preparar para esse mercado?

Delania Santos
31 de Dezembro de 2025
Foto que contém a motocicleta BMW K 1600 GTL modelo 2025.
Automóvel

IPVA 2026 de motos no Ceará varia de R$ 39,34 a R$ 10.431; veja modelos

Alíquotas a serem pagas pelos contribuintes permanecem mais uma vez inalteradas: de 1% a 3,5%.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Adeus, ano velho! Que o Ano Novo restaure a moralidade

2026, um ano eleitoral, chegará amanhã trazendo a esperança de que os brasileiros saberemos eleger mais novos, honestos e competentes líderes políticos

Egídio Serpa
31 de Dezembro de 2025
As cúpulas abrigam os plenários da Câmara dos Deputados (côncava) e do Senado Federal (convexa), enquanto nas duas torres - as mais altas de Brasília, com 100 metros - funcionam as áreas administrativas e técnicas que dão suporte ao trabalho legislativo diário das duas instituições.
Papo Carreira

Câmara dos Deputados abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 30,8 mil

Vagas são para analista Legislativo e técnico Legislativo.

João Lima Neto
30 de Dezembro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2337 de hoje, 30/12; prêmio é de R$ 100 mil

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
30 de Dezembro de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1158 de hoje, 30/12; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
30 de Dezembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6915, desta terça-feira (30/12); prêmio é de R$ 7,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
30 de Dezembro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3575, desta terça-feira (30/12); prêmio é de R$ 6,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
30 de Dezembro de 2025
Fila de pessoas desempregadas em São Paulo.
Negócios

Brasil fecha trimestre em novembro com menor índice de desemprego desde 2012

Os dados são analisados pelo IBGE.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Vários bilhetes da Mega da Virada com números marcados, destacando a preparação para o sorteio de fim de ano.
Negócios

Mega da Virada 2026: saiba que horas será o sorteio

Confira o horário de encerramento das apostas para a loteria bilionária.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Homens e máquinas trabalhando na construção de trilhos de trem.
Negócios

Quem é a empresa que assumiu os dois lotes mais difíceis da Transnordestina?

Trecho que vai de Baturité até Caucaia e pode custar até R$ 1,94 bilhão.

Paloma Vargas
30 de Dezembro de 2025
Executivo durante entrevista
Victor Ximenes

Enel Ceará prevê contratar 700 funcionários em 2026

Victor Ximenes
30 de Dezembro de 2025
Araruna Empreendimentos inaugura Mirante com vista para a Chapada do Araripe
Negócios

Araruna Empreendimentos inaugura Mirante com vista para a Chapada do Araripe

Novo espaço integra o Eco Residence Barão de Araruna e reforça a valorização urbana, ambiental e paisagística da região

Agência de Conteúdo DN
30 de Dezembro de 2025
Imagem mostra pessoa preenchendo apostas na cartela da loteria Quina, cercada de outros bilhetes de loteria na mesa, com foco na ação de marcar os números.
Negócios

Com Quina pagando R$ 7 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (30).

Redação
30 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Banco Master: o Sistema Financeiro do Brasil está ameaçado

Acareação entre o dono do Banco Master e o presidente do BRB, com o testemunho do diretor de Fiscalização do BC, pode reverter decisão da Autoridade Monetária

Egídio Serpa
30 de Dezembro de 2025
Cimento Apodi amplia ritmo de construção habitacional no Ceará.
Negócios

Cimento Apodi amplia ritmo de construção habitacional no Ceará

Com atuação em obras do Minha Casa, Minha Vida, a empresa fornece materiais para empreendimentos que utilizam a tecnologia de paredes de concreto

Agência de Conteúdo DN
30 de Dezembro de 2025
Uma aeronave.
Igor Pires

Brasil viverá supercrescimento da aviação comercial e deve dobrar número de passageiros

Igor Pires
30 de Dezembro de 2025