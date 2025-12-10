Diário do Nordeste
Vitória desiste de contratar Marinho, atacante do Fortaleza

Jogador de 35 anos chegou ao Tricolor do Pici em 2023

Escrito por
Crisneive Silveira e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Marinho, atacante do Fortaleza.
Foto: THIAGO GADELHA / SVM

O Vitória recuou no interesse em Marinho. O Diário do Nordeste apurou que a negociação não avançou após desistência da diretoria do clube baiano, que vai disputar a Série A em 2026. 

O Leão da Barra havia tentado por duas vezes a contratação do atleta ao longo do ano. No entanto, recebeu negativa do atacante. Dessa vez, o negócio com a diretoria esfriou e a tendência é que não seja concluído.

Marinho foi anunciado como reforço do Fortaleza em 2023. Pela equipe Tricolor, foram 110 jogos em campo. Nesta temporada, o jogador atuou em 37 partidas, marcou quatro gols e deu quatro assistências. 

Após sete anos seguidos na Série A, o Leão do Pici foi rebaixado e voltará a disputar a segunda divisão nacional. A equipe também terá no calendário o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

