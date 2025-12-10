Diário do Nordeste
Ídolo do Fortaleza, Tinga tem negociações avançadas com o Coritiba e deve deixar o Leão

Um dos motivos da negociação é para o fim de ciclo do atleta no Tricolor de Aço

Escrito por
Fernanda Alves producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:54)
Jogada
Legenda: Tinga viveu os principais momentos de altos e baixos do Fortaleza - desde a Série C até a ida para a Libertadores
Foto: Matheus Lotif / Fortaleza EC

O capitão do Fortaleza e lateral-direito Tinga tem negociações avançadas com a equipe do Coritiba. A primeira informação foi do jornalista Ricardo Tavares e confirmada pelo Diário do Nordeste. O Coxa foi campeão da Série B deste ano e já busca reforços para o elenco.

O Diário do Nordeste apurou que um dos motivos da negociação é para o fim de ciclo do atleta no Tricolor de Aço, já que mesmo com a identificação com o clube, foi pouco utilizado em 2025.

Com passagens pelo Leão do Pici desde 2015, Tinga viveu os principais momentos de altos e baixos do Fortaleza - desde a Série C até a ida para a Libertadores - deixando o nome cravado na história do Tricolor de Aço.

O lateral-direito tem 389 jogos, 26 gols marcados e 35 assistências no Fortaleza. Tinga é o atleta da história tricolor com mais jogos vestindo a camisa do Leão.

