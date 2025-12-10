Diário do Nordeste
São Paulo mira contratação de trio do Fortaleza para 2026

A equipe paulista busca por negociações por empréstimo para reforçar a equipe na temporada 2026

Escrito por
Fernanda Alves producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:12)
Jogada
Legenda: A equipe paulista busca por negociações por empréstimo para reforçar a equipe na temporada 2026
Foto: Matheus Amorim e Matheus Lotif / Fortaleza EC

Os atletas Gastón Ávila, Matheus Pereira e Pochettino estão na mira do São Paulo. A equipe paulista busca por negociações por empréstimo para reforçar a equipe na temporada 2026, conforme apuração do Diário do Nordeste.

Destes nomes, o que estaria mais próximo de fechar com o Tricolor Paulista é Gastón Ávila. O atleta, que pertence ao Ajax-HOL, não ficará no Leão do Pici. O São Paulo fez a sondagem e os holandeses sinalizaram de forma positiva para o empréstimo de um ano do zagueiro.

Os volantes Matheus Pereira e e Pochettino também foram procurados. O Diário do Nordeste apurou que sobre o Matheus Pereira, foram sondagens, sem oferta e que o atleta está dentro dos nomes que o Fortaleza quer manter na Série B.

Já o Pochettino foi sondado, com chances pequenas de negociação. O Tricolor de Aço opta por uma venda direta, o que não entra, no momento, no critério do São Paulo. O volante também foi sondado por outras equipes da Série A.

Os dois atletas tem contrato com o Fortaleza até o final de 2027. Pochettino renovou com o Tricolor no meio deste ano, quando o vínculo encerraria no fim de 2025. Matheus Pereira chegou no meio do ano, sem custos, vindo do Eibar, da Espanha.

