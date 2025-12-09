Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza não exercerá opção de compra de Gastón Avila, que voltará ao Ajax

Zagueiro pertence ao Ajax, da Holanda

Escrito por
Fernanda Alves e Vladimir Marques producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:05)
Jogada
Legenda: Gaston Àvila deixará o Fortaleza
Foto: Ismael Soares / SVM

O Fortaleza não exercerá a opção de compra do zagueiro Gastón Ávila, do Ajax, da Holanda. Para contar com o jogador para 2026, que veio de empréstimo de um ano, o Leão teria que desembolsar cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 22,1 milhões na cotação atual).

Com o rebaixamento do Tricolor de Aço para a Série B, o clube reduzirá investimentos para a próxima temporada.

O zagueiro de 24 anos fez 34 jogos pelo Fortaleza, sendo 27 pela Série A.

Com contrato até 2028 com o Ajax, o atleta foi revelado pelo Boca Juniors-ARG e passou também pelo Rosário Central-ARG.

Assuntos Relacionados

Jogada

Vitória tem interesse no volante Matheus Pereira, do Fortaleza

Jogador tem contrato com o Leão de Aço até o fim de 2027

Fernanda Alves e Vladimir Marques Há 52 minutos

Jogada

Fortaleza não exercerá opção de compra de Gastón Avila, que voltará ao Ajax

Zagueiro pertence ao Ajax, da Holanda

Fernanda Alves e Vladimir Marques Há 1 hora
João Paulo Sanches, Haroldo Martins e Lucas Drubscky serão alguns dos responsáveis

Jogada

Ceará confirma permanência do trio do departamento de futebol e inicia planejamento para a Série B

Campeonato Cearense será o primeiro compromisso do Alvinegro

Crisneive Silveira Há 2 horas
Yago Pikachu tem quase 300 jogos pelo Fortaleza.

Jogada

Yago Pikachu deixa o Fortaleza após cinco temporadas; Remo mira o atacante

Atacante chegou no Tricolor de Aço em 2021

Fernanda Alves 09 de Dezembro de 2025
Foto de Palermo, do Fortaleza, e Léo Condé, do Ceará

Jogada

Remo tem interesse na contratação de Palermo, do Fortaleza; Léo Condé, do Ceará, também é cotado

O Leão da Amazônia, que vai disputar a Série A em 2026, tem listado alguns nomes para substituir Guto Ferreira, que não renovou com o clube

Brenno Rebouças, Fernanda Alves e Samir de Carvalho* 09 de Dezembro de 2025
Ceará terá que de R$ 100 milhões em receita

Jogada

Ceará terá queda aproximada de R$ 100 milhões em arrecadação após rebaixamento

Dirigente falou sobre o impacto financeira no clube após queda para a Série B

Brenno Rebouças 08 de Dezembro de 2025