Fortaleza não exercerá opção de compra de Gastón Avila, que voltará ao Ajax

O Fortaleza não exercerá a opção de compra do zagueiro Gastón Ávila, do Ajax, da Holanda. Para contar com o jogador para 2026, que veio de empréstimo de um ano, o Leão teria que desembolsar cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 22,1 milhões na cotação atual).

Com o rebaixamento do Tricolor de Aço para a Série B, o clube reduzirá investimentos para a próxima temporada.

O zagueiro de 24 anos fez 34 jogos pelo Fortaleza, sendo 27 pela Série A.

Com contrato até 2028 com o Ajax, o atleta foi revelado pelo Boca Juniors-ARG e passou também pelo Rosário Central-ARG.