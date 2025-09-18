O Fortaleza surpreendeu o mercado com o anúncio da contratação de Fred, ídolo do Fluminense, como técnico da categoria Sub-18. O profissional de 41 anos decidiu sair do time carioca no fim de 2024, onde acumulava o cargo de diretor de planejamento esportivo, para intensificar o projeto de transição de carreira e se tornar treinador. Assim, o Diário do Nordeste explica bastidores do acordo.

1º ponto: a negociação foi conduzida pelo CEO Marcelo Paz, com anuência da gestão da base. O dirigente tinha admiração pelo profissional, com uma carreira muito vitoriosa no futebol, e sempre manteve contato cordial nas trocas entre os clubes, inclusive com o staff. Após iniciar o plano de mudança de carreira, os agentes de Fred o procuraram para tratar do projeto esportivo e também da intenção de trabalhar pelo clube.

2º ponto: após conversas, uma reunião in loco na capital cearense selou o acordo no domingo (14), depois de longa negociação entre Paz e Fred. O plano é de um projeto amplo, com possibilidade de crescimento pessoal do agora técnico e da inserção de experiência e novos processos para a base.

Legenda: Fred foi multicampeão no Fluminense e sempre teve papel de liderança no elenco Foto: Lucas Merçon / Fluminense

3º ponto: o currículo vitorioso, sendo multicampeão e com papel de liderança ao longo da carreira, acumulando experiência também em duas Copas do Mundo, além da atuação na gestão do Fluminense, que envolvia o trabalho da base, foram pontos bem avaliados para dimensionar um perfil que se encaixava no processo de evolução interna do CT Ribamar Bezerra, de Maracanaú, seguindo ainda um histórico de ex-jogadores que atuam na revelação, como Rinaldo, Clodoaldo e Erandir.

4º ponto: com a chegada de Fred, o Fortaleza antecipou um projeto da diretoria da base, comandado pelo gerente Erisson Matias, de implementação de novos módulos de acompanhamento de formação de atletas. Antes, o clube trabalhava com Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-20, mas tinha a pretensão de montar também o Sub-18 em 2026, o que permitiria um maior cuidado na transição ao profissional, e o ídolo do Fluminense vai se inserir nisso.