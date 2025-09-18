Fortaleza anuncia Fred, ídolo do Fluminense, como novo técnico do Sub-18

O Fortaleza anuncia a contratação de Fred Guedes, um dos maiores ídolos da história do Fluminense, como técnico da categoria Sub-18. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (17).

Maior artilheiro da história do clube carioca em jogos oficiais, com 199 gols, o ex-atacante chega para a primeira experiência na carreira como técnico. Nos últimos anos, se preparou para a nova função e com as Licenças A e B de treinadores pela CBF Academy e, atualmente, cursa a Licença UEFA.

“Estou muito feliz em iniciar este novo ciclo na minha vida dentro do futebol. Agradeço a Deus, ao Fortaleza, à sua imensa torcida e, especialmente, ao Marcelo Paz por esta grande oportunidade de seguir fazendo o que mais amo, o futebol. Acredito no poder transformador que o esporte tem de mudar vidas, como mudou a minha e a da minha família, e espero contribuir na formação de novos atletas, não apenas técnica e taticamente, mas também como seres humanos”. Fred Guedes Técnico do Sub-18 do Fortaleza

A negociação foi conduzida pelo CEO Marcelo Paz, do Fortaleza. Em 2022, Fred se tornou Diretor de Planejamento Esportivo do Fluminense, participando mais da integração entre base e profissional.

"É com muita honra que agora contamos com um profissional como o Fred para comandar o Sub-18, foco importante nesse processo de formação. Um ídolo do futebol brasileiro, com uma trajetória vitoriosa no Fluminense, disputou Copas do Mundo representando muito bem a Seleção Brasileira, tem uma carreira marcada por sua experiência, liderança e habilidade técnica. Tenho certeza de que sua chegada vai engrandecer ainda mais as nossas categorias de base, proporcionando aos nossos jovens atletas um aprendizado valioso com a chance de se desenvolver ao lado de uma grande referência. Estamos confiantes de que, com sua visão e expertise, ele contribuirá muito para o crescimento contínuo no CT Ribamar Bezerra e a formação de novos talentos". Marcelo Paz CEO do Fortaleza

Como atleta, Fred conquistou grandes títulos, como o Bicampeonato Brasileiro (2010 e 2012) e ainda disputou duas Copas do Mundo. Em torneios, é o maior artilheiro da história da Copa do Brasil com 37 tentos, o 2º maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro e o maior na era dos pontos corridos, somando 158 bolas na rede.