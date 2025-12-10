Flamengo x Cruz Azul pela Copa Intercontinental: veja horário, onde assistir e escalações
Partida válida pela 2ª Fase do torneio
O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (10), às 14 horas, contra o Cruz Azul, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, pela Copa Intercontinental de 2025.
A partida é intitulada de “Derby das Américas” e quem avançar, enfrenta o Pyramids, do Egito, na 3ª Fase.
O Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, só faz a final do torneio e espera o vencedor do jogo da 3ª Fase.
O Flamengo está no torneio Intercontinental por ter vencido a Libertadores de 2025. O time mexicano venceu a Concachampions.
Onde Assistir
Disney+ e Cazé TV
Prováveis Escalações
Flamengo
Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal e Samuel Lino (Cebolinha); Bruno Henrique.
Cruz Azul
Gudiño; Sánchez, Ditta, Lira, Piovi e Campos; Faravaelli e Márquez; Rivero, Sepúlveda e Fernández.
Arbitragem
-
Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)
-
Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Soderkvist (SUE)
-
VAR: Fedayi San (SUI)