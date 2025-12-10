Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Flamengo x Cruz Azul pela Copa Intercontinental: veja horário, onde assistir e escalações

Partida válida pela 2ª Fase do torneio

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Flamengo entra em campo pelo Intercontinental nesta quarta-feira (10)
Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (10), às 14 horas, contra o Cruz Azul, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, pela Copa Intercontinental de 2025.

A partida é intitulada de “Derby das Américas” e quem avançar, enfrenta o  Pyramids, do Egito, na 3ª Fase.

O Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, só faz a final do torneio e espera o vencedor do jogo da 3ª Fase.

O Flamengo está no torneio Intercontinental por ter vencido a Libertadores de 2025. O time mexicano venceu a Concachampions. 

Onde Assistir

Disney+ e Cazé TV

Prováveis Escalações

Flamengo

Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal e Samuel Lino (Cebolinha); Bruno Henrique.

Cruz Azul

Gudiño; Sánchez, Ditta, Lira, Piovi e Campos; Faravaelli e Márquez; Rivero, Sepúlveda e Fernández.

Arbitragem

  • Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

  • Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Soderkvist (SUE)

  • VAR: Fedayi San (SUI)

Assuntos Relacionados

Jogada

Flamengo x Cruz Azul pela Copa Intercontinental: veja horário, onde assistir e escalações

Partida válida pela 2ª Fase do torneio

Redação Há 27 minutos
jogadores

Jogada

Brasileirão 2025: três clubes do Nordeste são rebaixados em ano histórico e nova missão é árdua

Ceará, Fortaleza e Sport vão disputar a Série B

Crisneive Silveira 09 de Dezembro de 2025

Jogada

Goleiro Fernando Miguel se despede do Ceará

Aos 40 anos, jogador deixa o Vovô após o fim do contrato

Vladimir Marques 09 de Dezembro de 2025

Jogada

Vitória tem interesse no volante Matheus Pereira, do Fortaleza

Jogador tem contrato com o Leão de Aço até o fim de 2027

Fernanda Alves e Vladimir Marques 09 de Dezembro de 2025

Jogada

Fortaleza não exercerá opção de compra de Gastón Avila, que voltará ao Ajax

Zagueiro pertence ao Ajax, da Holanda

Fernanda Alves e Vladimir Marques 09 de Dezembro de 2025
João Paulo Sanches, Haroldo Martins e Lucas Drubscky serão alguns dos responsáveis

Jogada

Ceará confirma permanência do trio do departamento de futebol e inicia planejamento para a Série B

Campeonato Cearense será o primeiro compromisso do Alvinegro

Crisneive Silveira 09 de Dezembro de 2025