Flamengo x Cruz Azul pela Copa Intercontinental: veja horário, onde assistir e escalações

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (10), às 14 horas, contra o Cruz Azul, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, pela Copa Intercontinental de 2025.

A partida é intitulada de “Derby das Américas” e quem avançar, enfrenta o Pyramids, do Egito, na 3ª Fase.

O Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, só faz a final do torneio e espera o vencedor do jogo da 3ª Fase.

O Flamengo está no torneio Intercontinental por ter vencido a Libertadores de 2025. O time mexicano venceu a Concachampions.

Onde Assistir

Disney+ e Cazé TV

Prováveis Escalações

Flamengo

Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal e Samuel Lino (Cebolinha); Bruno Henrique.

Cruz Azul

Gudiño; Sánchez, Ditta, Lira, Piovi e Campos; Faravaelli e Márquez; Rivero, Sepúlveda e Fernández.

Arbitragem