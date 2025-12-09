Diário do Nordeste
Remo tem interesse na contratação de Palermo, do Fortaleza; Léo Condé, do Ceará, também é cotado

O Leão da Amazônia, que vai disputar a Série A em 2026, tem listado alguns nomes para substituir Guto Ferreira, que não renovou com o clube

Escrito por
Brenno Rebouças, Fernanda Alves e Samir de Carvalho* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:11)
Jogada
Legenda: Rebaixados para a Série B, ambos os treinadores têm permanência incerta em seus respectivos times.
Foto: Ismael Soares / SVM | Kid Junior / SVM

O Remo demonstrou interesse na contratação do técnico Martín Palermo, do Fortaleza. Porém, a diretoria do Tricolor do Pici já avisou que quer permanecer com o argentino para a próxima temporada. 

O Leão da Amazônia, que vai disputar a Série A em 2026, tem listado alguns nomes para substituir Guto Ferreira, que não renovou com o clube paraense após entrave nas negociações. Entre os cotados, além do técnico do Fortaleza, também está o nome de Léo Condé, do Ceará.

Rebaixados para a Série B, ambos os treinadores têm permanência incerta em seus respectivos times. 

CEO do Fortaleza, Marcelo Paz afirmou que, por ele, Palermo fica para comandar o time em 2026. Porém, a diretoria tricolor ainda irá se reunir com o argentino para debater sobre sua renovação de contrato, visto que seu vínculo acaba no final de 2025.

No caso do Ceará, o presidente João Paulo Silva também já sinalizou que conta com Condé para a próxima temporada, mas, assim como no Fortaleza, a diretoria ainda irá se reunir com o técnico para discutir sobre a sua continuidade.

