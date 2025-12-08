Presidente do Ceará lamenta rebaixamento e manifesta desejo de manter Léo Condé

Presidente do Ceará, João Paulo Silva falou sobre o rebaixamento do clube para a Série B de 2026 em entrevista exclusiva ao Jogada 3º tempo desta segunda-feira (8). Com apresentação de Brenno Rebouças e comentários de Vladimir Marques e Jota Rômulo, o dirigente lamentou o descenso e do interesse em permanecer com Léo Condé e comissão técnica para a próxima temporada.

"Eu tinha conversado com o agente dele há uns 15 dias, definindo a renovação, o que nós tínhamos combinado é que nós íamos tentar (O Ceará e o Léo), e imagino que é um desejo dele também continuar. Ontem não tinha a menor condição de conversarmos, estava todo mundo muito abalado. A gente não esperava, mesmo indo para a última rodada com a possbilidade de rebaixamento, nós estávmoas muito confiantes que íamos fazer um bom jogo pra pelo menos empatar. Que etariamos livres dessa Serie B. Eu juro para voce que eu esperava nunca mais voltar", afirmou o dirigente.

Léo Condé liderou o Ceará no acesso da Série B para a Série A em 2024. Em 2025, foram 60 partidas no comando do Alvinegro, com o título do Campeonato Cearense, além da semifinal da Copa do Nordeste e a Terceira Fase da Copa do Brasil. João Paulo afirmou que é desejo dele que o treinador permaneça.

"Léo é um treinador que tem identidade com o clube. Preciso ver se é um desejo dele continuar, mas a gente deve conversar nos próximos dias sobre renovação ou não. Tenho vontade que ele permaneça. Ele é um bom treinador, mostrou isso. Foi campeão brasileiro pela Serie B com o Vitória em 2024, a gente conseguiu subir o Ceará em 2025. e querendo ou não, fizemos uma Série A bem regular. Em momento algum chegamos no Z4. Infelizmente acontece. Futebol é dinâmico, mas agora é trabalhar mais para que a gente possa fortalecer o time para 2026 e jogar nossas competições", finalizou.

O Alvinegro entrou no Z4 por poucos minutos, na última rodada da competição. A equipe encerrou o Brasileiro deste ano em 17ª lugar, com 43 pontos somados, um a menos que o Internacional, primeiro time fora da zona de perigo.

