Ceará pede desculpas à torcida após rebaixamento e promete reformulações; veja nota

Rebaixado para a Série B, o Ceará publicou nota no site oficial em que lamenta o descenso e pede desculpas à torcida. Além disso, o clube reforça que trabalhou bastante para manter a equipe, mas reconhece erros durante a temporada que culminaram no resultado negativo. O Alvinegro também destaca que é um clube saudável em termos organizacionais e promete reformulações.

A equipe comandada por Léo Condé foi rebaixada na última rodada. Depois de uma campanha regular durante todo a Série A, perdeu fôlego na reta final e precisava de apenas da vitória diante do Palmeiras. No entanto, foi derrotado por 3 a 1 e viu a permanência escapar.

LEIA A NOTA COMPLETA:

"Seria uma falha começar esta mensagem sem pedir as mais sinceras desculpas à Nação Alvinegra por tudo o que estamos vivendo. Uma torcida que nos apoiou incansavelmente independentemente do momento. Falhamos com vocês. Essa dor também está no peito de cada coração alvinegro de todos que fazem o Ceará Sporting Club.

Mesmo que a racionalidade mostre que não faltou trabalho, o fim de um ano que começou tão promissor evidenciou os erros cometidos pelo caminho. Nos cabe transformar cada um deles em aprendizado para o que está por vir, um período que nos pedirá ainda mais dedicação para merecermos voltar à Série A.

O Ceará é hoje um clube saudável e com processos organizacionais bem definidos, o que nos possibilita, ainda que com desafios, projetar um elenco competitivo e protagonista nas competições que disputaremos.

É doloroso, difícil de acreditar, mas esse momento é passageiro. Passaremos por reformulações necessárias e o Ceará Sporting Club se reinventará mais uma vez. Juntos, voltaremos mais fortes".