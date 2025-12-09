Brasileirão 2025: três clubes do Nordeste são rebaixados em ano histórico e nova missão é árdua

Três clubes nordestinos se despediram da elite do futebol nacional. Ceará, Fortaleza e Sport foram rebaixados justamente na edição do Brasileiro que teve recorde de participação de representantes da região. O número doloroso poderia ter sido ainda maior: por pouco, o Vitória não se juntou ao trio. O Bahia foi o único a escapar de qualquer risco. Em uma competição que exige regularidade, os times pecaram no planejamento e terão pela frente árdua missão para firmar protagonismo em 2026.

Desde 2003, início dos pontos corridos, todas as edições da Série A tiveram ao menos um clube do Nordeste. Em 2025, a maioria deles deixou a elite. Para os cearenses, 2026 será o primeiro ano desde 2017 sem um representante do estado na primeira divisão.

É natural que o torcedor busque culpados, mas os fatores foram muitos: má gestão de recursos, contratações que não renderam e questões anímicas compuseram um cenário que talvez explique a eletrizante e castigante última rodada da competição.

Legenda: O Ceará foi rebaixado para a Série B após derrota para o Palmeiras Foto: KID JUNIOR / SVM

CEARÁ – Da estabilidade ao colapso na reta final

O Ceará iniciou a disputa focado na permanência, recém-promovido à primeira divisão. Com discurso pé no chão e sem exageros financeiros, manteve o técnico Léo Condé e fez uma campanha regular. Foram 17 rodadas no G10, mas o time caiu de rendimento no segundo turno. Os tropeços custaram caro na rodada final do campeonato mais decisivo dos últimos anos.

A defesa se manteve sólida, mas o ataque falhou. Faltou capricho, técnica e sorte: apenas 34 gols marcados, o segundo pior desempenho ofensivo, atrás apenas do Sport (28). O time também não se firmou fora de casa, somando apenas 17 pontos de 57 disputados.

Mesmo longe da zona de perigo durante a maior parte da competição, o Alvinegro vacilou contra adversários diretos como Sport, Fortaleza, Internacional e Vitória. Na última rodada, abriu o placar contra o Palmeiras, levou a virada e não reagiu.

O clube passou 30 minutos na zona de rebaixamento — tempo suficiente para não sair mais de lá. No dia de maior público do Castelão na temporada, que deveria ser de festa com mais de 58 mil torcedores, a vantagem matemática evaporou. Se tivesse somado um ponto a mais nos últimos cinco jogos, teria escapado. Uma gangorra cruel derrubou o Ceará na reta final da disputa.

Legenda: O Fortaleza se despediu da Série A após sete anos consecutivos na elite nacional Foto: Kid Júnior / SVM

FORTALEZA – Do topo ao sufoco em anos de extremos

Depois de um 2024 eletrizante, com a melhor campanha da história do time no Brasileiro e vaga direta na Libertadores, o Fortaleza despencou em 2025. Sob comando de Vojvoda, a equipe começou mal o ano; com Renato Paiva, a situação piorou, somando apenas uma vitória em dez jogos. O grupo permaneceu apático até a chegada de Martín Palermo.

Alguns reforços não corresponderam: David Luiz, Pol Fernández e Diogo Barbosa decepcionaram. Adam Bareiro e Herrera, contratados no meio da temporada, ganharam mais minutos sob Palermo e evoluíram para ajudar a equipe. O camisa 27 disputou 21 jogos pela Série A e marcou sete gols, todos sob o comando do treinador ex-Boca Juniors.

O Tricolor teve a quarta pior campanha como mandante. Ano passado, a Arena Castelão era trunfo, com 19 partidas invictas em casa; nesta temporada, foram apenas oito vitórias. Conseguiu uma sequência de nove jogos sem derrotas na reta final, mas não foi o suficiente para salvar o Tricolor.

De um ano para outro, o Fortaleza viveu extremos: despencou na tabela e passou praticamente toda a competição na zona de rebaixamento, mesmo com orçamento recorde de R$ 387 milhões. A queda encerrou um ciclo de sete anos seguidos na competição de maneira melancólica. O consolo talvez esteja no legado da estrutura e dos processos administrativos, que podem ajudar no retorno à elite.

Legenda: Com o rebaixamento confirmado, o Sport inicia agora um processo de reconstrução para a próxima temporada Foto: Foto: Paulo Paiva/Sport

SPORT – Campanha desastrosa

O Sport foi o primeiro rebaixado para a Série B, definido na 33ª rodada. A equipe pernambucana sofreu o descenso cinco vezes na era dos pontos corridos. O Leão da Ilha registrou a segunda pior campanha do modelo, atrás apenas da Chapecoense de 2021, que somou 15 pontos.

O time passou por três técnicos: Pepa, Antônio Oliveira e Daniel Paulista, e na reta final, o interino César Lucena assumiu. O clube investiu mais de R$ 60 milhões em contratações, sem que elas compensassem em campo. Fora das quatro linhas, também enfrentou atrasos salariais e instabilidade.

Com apenas duas vitórias e 17 pontos, o Sport retornou à Série B, acumulando cinco rebaixamentos na era dos pontos corridos: 2009, 2012, 2018, 2021 e 2025, sendo esta última a pior campanha da história do clube.

Legenda: Taça da Série B do Brasileirão. Foto: Staff Images / CBF

SÉRIE B 2026 – Em busca do protagonismo

Na segunda divisão, Ceará, Fortaleza e Sport — com mais estrutura, experiência e rodagem na elite — estarão entre os favoritos na briga pelo acesso e pelo título. A rivalidade regional terá peso, com outros dois nordestinos na competição: CRB, que permaneceu na Série B, e Náutico, promovido da Série C.

Para retomar protagonismo, os clubes precisarão reorganizar finanças e planejar cuidadosamente contratações e estratégias da comissão técnica. Os adversários incluem Goiás, Atlético-GO e Criciúma, equipes estruturadas e experientes na disputa.

Os times nordestinos seguem entre os que têm as melhores médias de público do país. Festa, mosaicos e música traduzem a paixão do torcedor. O triplo rebaixamento foi um baque para a representatividade construída ao longo de anos na elite, mas ela permanece viva nas histórias que ainda serão contadas.