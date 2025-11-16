Diário do Nordeste
Sport é goleado pelo Flamengo e tem rebaixamento confirmado com cinco rodadas de antecedência

Rubro-negro pernambucano esteve na zona de rebaixamento em todas as rodadas da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:22)
Jogada
Legenda: Com o rebaixamento confirmado, o Sport inicia agora um processo de reconstrução para a próxima temporada
Foto: Foto: Paulo Paiva/Sport

O Sport Club do Recife foi oficialmente rebaixado à Série B após sofrer uma goleada por 5 a 1 para o Flamengo, neste sábado (15), na Arena Pernambuco, em jogo atrasado da 12ª rodada. A equipe rubro-negra pernambucana já ocupava a lanterna desde o início da competição e acumulava apenas 17 pontos em 33 rodadas, o que tornou o rebaixamento inevitável.

O Sport chegou a abrir o placar com Pablo, mas o Flamengo reagiu e virou com gols de Luiz Araújo, Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Teles. A situação do Leão se complicou ainda mais com as expulsões de Matheus Alexandre e Ramon Menezes, deixando o time com apenas nove jogadores em campo.

No segundo tempo, com dois atletas a mais, o Flamengo dominou completamente a partida e construiu a goleada. Outro ponto que chamou atenção foi o ambiente na Arena Pernambuco: mesmo jogando como mandante, o Sport viu o estádio tomado por torcedores do Flamengo, ampliando o sentimento de frustração e vexame na torcida leonina.

Com o rebaixamento confirmado, o Sport inicia agora um processo de reconstrução para a próxima temporada, enquanto o Flamengo segue na disputa pelo título da Série A.

Jogada

Redação Há 29 minutos

