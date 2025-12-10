Meia-atacante do Fortaleza, Lucca Prior recebe sondagem do Remo
Lucca Prior tem 21 anos e teve contrato renovado com o Fortaleza até o fim de 2027
Fernanda Alves

O Remo segue de olho no elenco do Fortaleza. Após a busca pelo treinador Martín Palermo e o atacante Yago Pikachu, o meia Lucca Prior é o novo alvo do Leão da Amazônia.
O Diário do Nordeste apurou que o staff do atleta foi procurado, mas nenhuma proposta oficial foi firmada.
Lucca Prior tem 21 anos e teve contrato renovado com o Fortaleza até o fim de 2027. O vínculo anterior do meia era até julho de 2025. Na temporada, foram 18 jogos e dois gols marcados.
