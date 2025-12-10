Meia-atacante do Fortaleza, Lucca Prior recebe sondagem do Remo Lucca Prior tem 21 anos e teve contrato renovado com o Fortaleza até o fim de 2027

Escrito por Fernanda Alves producaodiario@svm.com.br 10 de Dezembro de 2025 - 10:26 (Atualizado às 10:58)