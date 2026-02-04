Diário do Nordeste
Ceará anuncia saída de João Marcos, analista de mercado da base

João Marcos foi ex-volante do clube e fez história no Vovô, com acessos em 2009 e 2017

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:31)
Jogada
Legenda: João Marcos encerrou a carreira de jogador no Ceará e continuou exercendo funções no clube
Foto: Jonatha Furtado/Ceará SC

O Ceará anunciou a saída de João Marcos do clube. O ex-volante alvinegro estava exercendo a função de analista de mercado das categorias de base do clube.

Como jogador, ele foi contratado em 2009 e fez parte do histórico time do acesso à Série A daquele ano. Ao todo, atuou profissionalmente pelo Vozão em 375 partidas oficiais, número que o coloca como o 8º atleta que mais vezes vestiu a camisa do Ceará. Ao pendurar as chuteiras, em 2017, após mais um acesso à Série A pelo Vovô, passou a integrar o corpo técnico das categorias de base do Alvinegro.

Legenda: João Marcos foi jogador histórico no clube
Foto: Divulgação/CearaSC.com

Durante os anos dedicados à formação de atletas na Cidade Vozão, João Marcos também exerceu as funções de supervisor técnico, coordenador de captação e treinador das categorias Sub-12, Sub-13, Sub-14 e Sub-15. 

Em nota, o Ceará agradeceu o período de João Marcos no clube:

"O Ceará agradece a João Marcos pelos 16 anos de serviços prestados ao Time do Povo, por toda a entrega em prol dos objetivos alvinegros ao longo deste período, deseja sucesso na continuidade de sua trajetória profissional e reitera que João seguirá para sempre entre os maiores nomes de sua história".

João Marcos se pronuncia

O ex-jogador também se pronunciou após deixar oficialmente o clube:

"Hoje encerro um ciclo importante da minha vida, me despeço do Ceará Sporting Club após 16 Anos. Levo comigo aprendizado, experiências e respeito por algumas pessoas com quem tive a oportunidade de trabalhar ao longo desse tempo, muitos hoje são meus amigos pessoais. Cada desafio enfrentado contribuiu para o meu crescimento profissional,pessoal e espiritual. Ficam as lembranças, o reconhecimento e a gratidão.
Agradeço também aos torcedores por todo carinho, fica aqui meu Máximo Respeito a todos vocês pois sou mais um na arquibancada torcendo pelo Mais Querido. 
Sigo para novos desafios com a consciência tranquila e com o sentimento de dever cumprido,pois toda minha entrega foi para o clube e não promoção pessoal. 

Obrigado Ceará Sporting Club, sempre estará em minha vida."

Ceará anuncia saída de João Marcos, analista de mercado da base

