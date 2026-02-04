Definida carga de ingressos para cada torcida e setores no Clássico-Rei

Foi definida a carga de ingressos para a cada torcida no Clássico-Rei deste domingo (8) e os setores na arquibancada do Castelão. A carga total de ingressos para o Clássico será de 57.447, com 33.663 para o Vozão, que será mandante do jogo, e 23.784 para o Fortaleza, que será visitante.

A torcida alvinegra ficará nos setores: Superior Norte, Inferior Norte, Superior Central, Bossa Nova, Especial e Premium.

Já a torcida leonina, nos setores Superior Sul, Inferior Sul, Superior Central, Bossa Nova.

Abertura dos portões

O Clássico-Rei será disputado às 18 horas, mas os portões estarão abertos a partir das 15h30.