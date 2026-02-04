Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Definida carga de ingressos para cada torcida e setores no Clássico-Rei

Ceará e Fortaleza se enfrentam no Castelão, no domingo pela 3ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:20)
Jogada
Legenda: Torcidas de Ceará e Fortaleza no Castelão
Foto: KID JUNIOR / SVM

Foi definida a carga de ingressos para a cada torcida no Clássico-Rei deste domingo (8) e os setores na arquibancada do Castelão. A carga total de ingressos para o Clássico será de 57.447, com 33.663 para o Vozão, que será mandante do jogo, e 23.784 para o Fortaleza, que será visitante.

A torcida alvinegra ficará nos setores: Superior Norte, Inferior Norte, Superior Central, Bossa Nova, Especial e Premium.

Já a torcida leonina, nos setores Superior Sul, Inferior Sul, Superior Central, Bossa Nova.

Abertura dos portões

O Clássico-Rei será disputado às 18 horas, mas os portões estarão abertos a partir das 15h30.

Assuntos Relacionados

Jogada

Confira os homenageados no Prêmio Esporte Ceará em todas as categorias

Premiação destaca talentos, gestores e personalidades que impulsionaram o esporte cearense em 2025

Redação Há 14 minutos

Jogada

Quixadá vence Maracanã e embola disputa pela permanência no Cearense 2026

Canarinho do Sertão venceu a partida por 3x2 no Almir Dutra

Vladimir Marques Há 31 minutos

Jogada

Definida carga de ingressos para cada torcida e setores no Clássico-Rei

Ceará e Fortaleza se enfrentam no Castelão, no domingo pela 3ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Vladimir Marques Há 49 minutos

Jogada

Grêmio x Botafogo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas

Jogada

Palmeiras x Vitória: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas

Jogada

Ceará anuncia saída de João Marcos, analista de mercado da base

João Marcos foi ex-volante do clube e fez história no Vovô, com acessos em 2009 e 2017

Vladimir Marques 04 de Fevereiro de 2026