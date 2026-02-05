Bahia x Fluminense na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:26)
Bahia e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (5) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Sportv e Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.
BAHIA X FLUMINENSE | FICHA TÉCNICA
- Competição: 2ª rodada da Série A do Brasileirão 2026
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
- Data: 05/02/2026 (quinta-feira)
- Horário: 19h (de Brasília)
Assuntos Relacionados