Bahia x Fluminense na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Bahia e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (5) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

Sportv e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

BAHIA X FLUMINENSE | FICHA TÉCNICA