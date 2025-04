Atlético Bucaramanga x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Após a partida interrompida contra o Colo-Colo na rodada anterior, o Fortaleza volta a duelar pela Libertadores nesta quarta-feira (23), às 23h (de Brasília), no Estádio Américo Montanini, em Bucaramanga, na Colômbia. O duelo é inédito e só importa a vitória para o Tricolor, que segue na 4ª colocação do Grupo E, aguardando a definição do resultado do jogo contra o Colo-Colo, ainda indefinido.

O Tricolor está há seis jogos sem vencer fora de casa, amarga a primeira derrota no Brasileirão contra o Palmeiras por 2 a 1 na última rodada e quer esquecer a turbulência que tem gerado a cobrança incisiva do torcedor. Já o Bucaramanga é o líder do grupo, com quatro pontos e é a grande surpresa. O time vem de um empate por 1 a 1 contra o Union Magdalena pelo torneio nacional. Na Libertadores, o Bucaramanga venceu o Racing, fora de casa.

As duas equipes nunca se enfrentaram e essa é a primeira vez que o Fortaleza vai jogar na Colômbia, percorrendo mais de quatro mil quilômetros e investido mais de R$ 2 milhões de reais.

COMO CHEGA O ATLÉTICO BUCARAMANGA

O treinador Leonel Álvarez só perdeu um jogo após assumir a equipe colombiana no final de março. Os Leopardos devem ir com força máxima e buscar mais uma vitória. De fora, apenas o Fabián Sambueza, meia-atacante, que está entregue ao Departamento Médico.

Sob o comando de Álvarez, são quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Os destaques são para Luciano Pons, atleta argentino com seis gols em 13 jogos e Frank Castañeda, que é colombiano, tem com cinco gols e três assistências no ano.

Um atleta conhecido do torcedor cearense é o atacante colombiano Jhon Vázquez, que teve uma breve passagem pelo Ceará.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Tricolor viajou com 26 atletas, com o destaque para o retomo de Breno Lopes, atacante, que passou 30 dias tratando uma fratura no antebraço direito. Por outro lado, Juan Pablo Vojvoda tem cinco ausências importantes: Brítez, Pochettino, Moisés e Marinho, entregues ao Departamento Médico, e Bruno Pacheco, que precisou resolver problemas pessoais e não foi relacionado.

O elenco chegou na Colômbia nessa terça-feira (22) e fez o último treino de apronto. Após a partida com o Bucaramana, o Leão do Pici volta para o Brasil, direto para o Pernambuco, onde vai enfrentar o Sport pelo Brasileirão.

Lucero segue como destaque e artilheiro da equipe, com 20 jogos e sete gols até aqui.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pela Paramount+.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Atlético Bucaramanga: Quintana; Gutiérrez, Romaña, Henao e Hinestroza; Castro, Flores, Zárate, Castañeda; Londoño e Pons. Técnico: Leonel Álvarez

Fortaleza: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz, Mancha; Pikachu, Sasha, Calebe, Martínez, Mancuso; Lucero e Allanzinho. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ATLÉTICO BUCARAMANGA X FORTALEZA| FICHA TÉCNICA

Competição: 3ª rodada da Libertadores

Local: Estádio Américo Montanini, em Bucaramanga, na Colômbia

Data: 23/04/2025 (quarta-feira)

Horário: 23h (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Jesus Sanchez (PER) e Enrique Pinto (PER)

VAR: Diego Haro (PER)