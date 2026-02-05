Vasco x Chapecoense na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil
Vasco e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (5) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h (horário de Brasília), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Amazon Prime Video
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes; Andres Gomez, Coutinho, Nuno Moreira; Brenner. Técnico: Fernando Diniz.
Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Everton, Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho, Italo. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
VASCO X CHAPECOENSE | FICHA TÉCNICA
- Competição: 2ª rodada da Série A do Brasileirão 2026
- Local: estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 05/02/2026 (quinta-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)