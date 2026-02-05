Diário do Nordeste
Vasco x Chapecoense na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:33)
Jogada
Legenda: Vasco e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (5) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro
Foto: Matheus Lima/Vasco

Vasco e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (5) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h (horário de Brasília), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Amazon Prime Video

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes; Andres Gomez, Coutinho, Nuno Moreira; Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Everton, Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho, Italo. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

VASCO X CHAPECOENSE | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 2ª rodada da Série A do Brasileirão 2026
  • Local: estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Data: 05/02/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
