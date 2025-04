Ídolo no Náutico, cearense Kuki é internado com AVC e se recupera em hospital; veja boletim médico

O Náutico divulgou novo boletim médico sobre o estado de saúde do cearense Kuki, de 53 anos, nesta quarta-feira (23). Ídolo no clube, o ex-jogador cearense foi internado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na segunda-feira. O ex-atacante está com a pressão arterial controlada de realizou novos exames.

Veja o boletim médico do Náutico:

"O ídolo Kuki, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico nesta segunda-feira (21), está bem, com a pressão arterial controlada e medicado. Kuki segue internado e, na manhã desta terça-feira (22), realizou uma nova bateria de exames de imagem.

Ele vem respondendo bem aos medicamentos e se comunica com a equipe médica normalmente. Kuki continuará em observação e sendo acompanhado pelo vice-presidente médico alvirrubro Múcio Vaz. Seguimos mandando toda energia positiva para você, ídolo!"

De acordo com o boletim divulgado na noite de terça-feira, o ex-atacante foi internado na UTI Neurológica, "consciente, orientado, respirando sem ajuda de aparelhos e sem necessidade de suporte medicamentoso adicional".

Kuki é natural de Crateús, cidade a 350km de Fortaleza. Ele é o atleta com maior número de partidas pelo Timbu, onde é ídolo. Foram 187 jogos vestindo a camisa da equipe pernambucana, com 77 gols marcados.

Desde que se aposentou do campo, em 2009, Kuki trabalha na comissão técnica do Náutico. Como jogador, esteve nas conquistas dos títulos do Campeonato Pernambucano de 2002 e 2004.