Colo-Colo e Racing empatam no grupo do Fortaleza na Libertadores; assista aos gols

Colo-Colo e Racing empataram em 1 a 1 na noite da última terça-feira (22), no estádio Monumental de Santiago, em Santiago (CHI), em partida válida pela terceira rodada do Grupo E da Taça Libertadores 2025. Eles fazem parte do grupo do Fortaleza.

Jogando em casa, mas sem a presença de torcedores, após a confusão no jogo contra o Fortaleza, o Colo-Colo conseguiu abrir o placar logo no início da partida. O meio-campista Cepeda balançou as redes adversárias aos oito minutos do primeiro tempo.

ASSISTA AOS MELHORES MOMENTOS

O gol de empate do Racing veio já na reta final do segundo tempo. Martín Barrios conseguiu marcar o gol da equipe argentina aos 40 minutos da segunda etapa, dando números finais à partida, que terminou empatada em 1 a 1.

O Racing assumiu a liderança do grupo, com quatro pontos em três jogos, seguido do Bucaramanga, com quatro pontos em dois jogos. O Colo-Colo é o terceiro, com dois pontos em dois jogos, e o Fortaleza o quarto, com zero pontos em um jogo.