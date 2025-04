Atletico Bucaramanga surpreende Racing na Argentina e lidera grupo do Fortaleza na Libertadores

O Atletico Bucaramanga, da Colômbia surpreendeu o Racing, pela 2ª rodada da Fase de Grupos da Libertadores. Os Leopardos venceram por 2 a 1 nesta quinta-feira (10), no El Cilindro, em Avallaneda (ARG), em jogo de portões fechados.

Os gols da equipe foram marcados por Pons e Sanbueza, com Barrios diminuindo para o Racing nos acréscimos.

Legenda: O Bucaramanga lidera o Grupo E com 4 pontos Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

Com o resultado, o Atletico Bucaramanga assumiu a liderança do Grupo E com 4 pontos. O Racing, que venceu o Fortaleza na estreia, continua com 3. Colo Colo e Fortaleza ainda se enfrentam pela 2ª rodada em Santiago. O time chileno tem 1 ponto, e o Leão ainda não pontuou.

Próximos jogos

O Atlético Bucaramanga é o próximo adversário do Fortaleza na Libertadores, pela 3ª rodada. A partida será na quarta-feira (23), às 23h, no estádio Américo Montanini.

No outro jogo do Grupo, o Colo-Colo e Racing se enfrentam no Monumental de Santiago, na terça-feira (22), às 21h30.