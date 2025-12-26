Diário do Nordeste
Novo uniforme do Real Madrid vaza e chama atenção com verde e rosa

Camisa tem previsão de lançamento para maio de 2026

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 12:32)
Jogada
Legenda: Nova camisa do Real Madrid.
Foto: Reprodução/Opaleak

As imagens do novo uniforme do Real Madrid já circulam pelas redes sociais. Um perfil especializado vazou a foto de como deve ser o manto do time madrilenho para a próxima temporada. A peça tem detalhes nas cores verde e rosa, e o branco segue com maior destaque.

De acordo com as imagens divulgadas, a cor rosa estará nas listras que remetem ao fornecedor do material esportivo do clube. Já o verde estará na gola e nas mangas.

Não é a primeira vez que o Real Madrid utiliza a cor rosa no uniforme principal. Isso já ocorreu nos anos 2-14/2015. No entanto, esta é a primeira vez que o verde aparece no uniforme número um.

A nova peça deve ser lançada somente em maio de 2026, de acordo com o site FootyHeadlines. 

Legenda: Novo uniforme do Real Madrid para 2026.
Foto: Reprodução/Opaleak

Legenda: Nova camisa do Real Madrid.
Foto: Reprodução/Opaleak

