Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (26)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025
26 de dezembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (26) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (26)
COPA AFRICANA DE NAÇÕES
- 9h30 | Angola x Zimbábue | Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
- 12h00 | Egito x África do Sul | Band, Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
- 14h30 | Zâmbia x Comores | Band, Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
- 17h00 | Marrocos x Mali | Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)
- 9h30 | Birmingham x Derby County | Xsports e Disney+
- 12h00 | Middlesbrough x Blackburn | Xsports e Disney+
- 14h30 | Wrexham x Sheffield United | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (4ª DIVISÃO)
- 12h00 | Chesterfield x Notts County | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 17h00 | Manchester United x Newcastle | ESPN e Disney+
CAMPEONATO SAUDITA
- 10h05 | Al Fateh x Al Ahli | Canal GOAT
- 12h00 | Al Kholood x Al Taawoun | Canal GOAT
- 14h30 | Al Hilal x Al Khaleej | Canal GOAT
