Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:55)
Jogada
Legenda: O brasileiro Casemiro é um dos destaques do United
Foto: Jorge Guerrero / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (26) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (26)

COPA AFRICANA DE NAÇÕES

  • 9h30 | Angola x Zimbábue | Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
  • 12h00 | Egito x África do Sul | Band, Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
  • 14h30 | Zâmbia x Comores | Band, Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
  • 17h00 | Marrocos x Mali | Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay

CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)

  • 9h30 | Birmingham x Derby County | Xsports e Disney+
  • 12h00 | Middlesbrough x Blackburn | Xsports e Disney+
  • 14h30 | Wrexham x Sheffield United | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (4ª DIVISÃO)

  • 12h00 | Chesterfield x Notts County | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 17h00 | Manchester United x Newcastle | ESPN e Disney+

CAMPEONATO SAUDITA

  • 10h05 | Al Fateh x Al Ahli | Canal GOAT
  • 12h00 | Al Kholood x Al Taawoun | Canal GOAT
  • 14h30 | Al Hilal x Al Khaleej | Canal GOAT
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025

